موکب به عشق احمد(ص)از شیراز تا سنندج؛ شیعه و سنی دل در گرو پیامبر رحمت

در سومین سال متوالی، جشن بزرگ «امت احمد (ص)» به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) به روایت اهل سنت، با شور و شکوهی وصفناپذیر در این استان برگزار شد.
امسال، حضور طلایهداران خدمت و وحدت از دیار شیراز، یعنی «موکب عزیزم حسین (ع)» به این مراسم نوا و رنگی دیگر پاشید.
سنندج، شهر هزار و یک داستان، این روزها بیش از همیشه عطر وحدت و همدلی میدهد. این دیار کهن و پرصلابت، مفتخر بود که پرچم میزبانی جشن بزرگ «امت احمد (ص)» را بر دوش کشد و شاهد گردهمایی بینظیری از دلهای شیفته پیامبر رحمت (ص) باشد.
این جشن، صرفاً یک گردهمایی مذهبی نیست؛ بلکه میثاقی مقدس برای تجدید عهد با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، ارزشهای تابناک الهی و فرهنگ غنی اسلامی است.
از قلب کردستان، ندای رسا و کوبنده وحدت و همبستگی، نه تنها در جغرافیای ایران، که در گستره جهان طنینانداز شد.
هفده استان، یک دل، یک آرمان
یکی از درخشانترین و تحسینبرانگیزترین ویژگیهای این دوره جشن، حضور چشمگیر و فعال نمایندگان ۱۷ استان کشور بود. این مهمانان، پس از استقرار در سنندج، با تمام وجود و شور و شوقی وصفناپذیر، در ایام برگزاری جشن به مردم متدین و ولایتمدار خدمترسانی کردند.
این حضور گسترده ملی، نشان از آن داشت که ندای وحدت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و در جایجای این سرزمین پاک، ریشههای عمیقی دوانده است.
هر استان، با فرهنگ و رسوم خاص خود، رنگ و بویی تازه به این جشن بخشید و پازلی بینظیر از هویت ایرانی-اسلامی را به نمایش گذاشت. در این میهمانی باشکوه نام «موکب عزیزم حسین (ع)» از شیراز نیز درخشید.
این موکب که از سال ۱۳۹۲ فعالیتهای خود را آغاز کرده و هماینک به یکی از پایگاههای اصلی خدمترسانی و نوعدوستی تبدیل شده، این بار گامی فراتر نهاد.
حضور این موکب و خادمانش در سنندج، نه تنها نشان از گستردگی نفوذ این جشن در سراسر کشور داشت، بلکه پیام وحدت و همبستگی در پیوند شیعه و سنی در جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) را به دنیا مخابره کرد.
ندای وحدت و همبستگی که از سنندج به سراسر جهان مخابره شد، پیامآور صلح و برادری برای تمام مسلمانان است. اتفاق مبارکی که در این دوره از جشن، با حضور موکبهایی همچون «عزیزم حسین (ع)» از شیراز رقم خورد، حضور دلنشین قومیتهای گوناگون در کنار یکدیگر بود.
مردمانی که با ارادت و عشق خدمترسانی کردند و نمادی روشن از وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشتند. این یگانگی و برادری، که با عشق به رسول اکرم (ص) شکل گرفت، همان پیام واحدی است که از این میهمانی باشکوه از سرزمین کردستان به جهان منعکس شد «پیام اتحاد مقدس».
طلایهداران وحدت از شیراز تا سنندج
سید عبدالغفار حسینی، مدیر اجرایی «موکب عزیزم حسین (ع)» با اشاره به اولین حضور این موکب در چنین مراسم پرشوری در سنندج گفت: موکب «به عشق احمد (ص)، از سومین حرم اهل بیت (ع) شیراز تا سنندج» که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در نقاط مختلف شیراز آغاز کرده، از سال ۱۴۰۰ به صورت ثابت در بلوار چمران شیراز، میزبان عاشقان اهل بیت (ع) و پیامبر گرامی اسلام (ص) بوده است.
وی در ادامه داد: این موکب در تمامی مراسم ملی و مذهبی، با افتخار به خدمترسانی مشغول است و این بار، برای گسترش پیام وحدت، راهی سنندج شد تا نشان دهد محبت پیامبر (ص)، مرزهای مذهبی را درمینوردد و شیعه و سنی را در یک جبهه الهی گرد هم میآورد.
حسینی افزود: امسال، سالی تاریخی در مسیر همدلی و برادری اسلامی است؛ چرا که برای اولین بار، «موکب به عشق احمد (ص)» در سالروز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) به روایت اهل سنت، افتخار مشارکت یافته است. این حضور پرمعنا، بستر خدمترسانی مشترک شیعیان و اهل تسنن را فراهم آورده و صحنههای دلنشینی از وحدت و همدلی را به تصویر میکشد.
موکبی با هدف تعمیق پیوندهای اخوت اسلامی و ملی
مدیر اجرایی «موکب عزیزم حسین (ع)» گفت: در این روز مبارک، دلدادگان پیامبر رحمت (ص) از اقصی نقاط ایران گرد هم آمدند تا این مناسبت فرخنده را در کنار یکدیگر جشن بگیرند.
حسینی با بیان اینکه حدود ۱۰ نفر از خادمان «موکب عزیزم حسین (ع)» به نمایندگی از استان فارس، با شور و اشتیاق فراوان در این جشن عظیم شرکت کردند، گفت: این موکب با هدف تعمیق پیوندهای اخوت اسلامی، قدم در این مسیر پربرکت نهاده است.
مدیر اجرایی «موکب عزیزم حسین (ع)» تصریح کرد: این اقدام مبارک مشت محکمی بر دهان یاوهگویانی است که تلاش میکنند بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند و این برنامهها نشان داده که سنت و سیره رسول الله (ص) بهترین راه امت اسلام است.
