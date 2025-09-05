  1. استانها
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

اجرای زنده هنرمندان برجسته کشور با موضوع «امت احمد» در شیراز

شیراز- هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی کشور با حضور در شیراز به اجرای زنده با موضوع «امت احمد» پرداختند.

