اجرای زنده هنرمندان برجسته کشور با موضوع «امت احمد» در شیراز

شیراز- هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی کشور با حضور در شیراز به اجرای زنده با موضوع «امت احمد» پرداختند.
