۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

۴۷ هزار تن تخم مرغ خرید حمایتی شد

رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: از ابتدا سال تا پایان مرداد ماه ۴۷ هزار تن تخم مرغ از سوی بخش خصوص و دولتی خرید حمایتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید تخم مرغ در کشور با تیراژ بالا انجام می‌شود و همین امر سبب شده تا در دو سال اخیر خرید حمایتی این محصول پروتئینی از سوی متولیان این بازار به طور مستمر انجام شود.

حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ به خبرنگار مهر گفت: شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای سال تا مرداد ماه در طرح خرید حمایتی تخم مرغ حدود ۷ هزار تن خریداری و ذخیره سازی کرده است.

وی افزود: در این راستا آمار خرید اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بیشتر بوده و از ابتدا سال تا پایان مرداد ماه بیش از ۴۰ هزار تن تخم مرغ از سوی این تشکل خریداری و ذخیره سازی شده است.

کاشانی در پایان یادآور شد: خرید حمایتی برای تنظیم بازار به لحاظ قیمتی ادامه دارد تا از زیان بیشتر واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

کد خبر 6583323
فاطمه امیر احمدی

