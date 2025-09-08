حمله پهپادی یمن به منطقه امنیتی دیمونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله مجدد نیروهای مسلح یمن به فرودگاه رامون واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که پهپاد یمنی در فرودگاه رامون منفجر شده است. رسانه‌های صهیونیستی از صدای انفجار در فرودگاه رامون در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند انفجار مذکور ناشی از اصابت پهپاد شلیک شده توسط یمنی‌ها به فرودگاه رامون صورت گرفته است. اندکی پیش از انفجار صدای آژیرهای خطر در منطقه العربه و فرودگاه رامون به گوش رسید.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در منطقه حساس امنیتی دیمونا در صحرای نقب و جنوب بحر المیت در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک پهپاد متخاصم به سمت منطقه نیروگاه اتمی دیمونا در سرزمین‌های اشغالی شلیک شده و در اثر این حمله آژیرهای خطر در این منطقه به صدا درآمده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که پهپاد شلیک شده از سوی یمن به سمت منطقه دیمونا را رهگیری کرده است.