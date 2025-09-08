  1. اقتصاد
۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۷ استان به بهره برداری می‌رسد

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۷ استان کشور روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور با حضور برخط وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب رییس ساتبا با تشریح جزییات افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چندین استان کشور اظهار کرد: آئین بهره‌برداری ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۷ استان کشور روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور با حضور وزیر نیرو برگزار می‌شود.

طرزطلب بیان کرد: افتتاح این میزان نیروگاه در چارچوب پویش ملی «ایران آباد» و تحقق وعده وزارت نیرو برای بهره‌برداری هفتگی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با هدف کاهش ناترازی انرژی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع ظرفیت یادشده، حدود ۴۶ مگاوات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نزدیک به ۵۴ مگاوات با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ بخشی از این طرح‌ها در قالب پروژه‌های «تولید در توزیع» و با سرمایه‌گذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه احداث شده و بخش دیگر نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیش رفته است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق خاطرنشان کرد: این نیروگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور ساخته شده‌اند که در این میان ۳۳ مگاوات در استان البرز، ۸ مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان ،۰.۱ مگاوات در استان تهران، ۲۱ مگاوات در استان مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد قرار دارند.

