به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب رییس ساتبا با تشریح جزییات افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چندین استان کشور اظهار کرد: آئین بهره‌برداری ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۷ استان کشور روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور با حضور وزیر نیرو برگزار می‌شود.

طرزطلب بیان کرد: افتتاح این میزان نیروگاه در چارچوب پویش ملی «ایران آباد» و تحقق وعده وزارت نیرو برای بهره‌برداری هفتگی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با هدف کاهش ناترازی انرژی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع ظرفیت یادشده، حدود ۴۶ مگاوات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نزدیک به ۵۴ مگاوات با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ بخشی از این طرح‌ها در قالب پروژه‌های «تولید در توزیع» و با سرمایه‌گذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه احداث شده و بخش دیگر نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیش رفته است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق خاطرنشان کرد: این نیروگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور ساخته شده‌اند که در این میان ۳۳ مگاوات در استان البرز، ۸ مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان ،۰.۱ مگاوات در استان تهران، ۲۱ مگاوات در استان مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد قرار دارند.