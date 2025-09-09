آزادسازی ۵۲۰۰ نفر از زندانیان نیازمند در طرح «عهد همدلی»

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی «عهد همدلی ایرانیان» با محوریت پویش سراسری «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» آغاز شد. این طرح نویدبخش بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌ها خواهد بود.

از این رو نشست خبری این رویداد به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صبح امروز برگزار شد.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای طرح ملی «عهد همدلی ایرانیان» با هدف آزادسازی دست‌کم ۱۷ هزار زندانی جرایم غیرعمد مالی خبر داد و گفت: این طرح، میوه انسجام اجتماعی بی‌نظیر ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

علیرضا معاف در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: این طرح راهبردی که با همکاری نهادهای مختلف در حال اجراست، نمونه‌ای عینی از تبدیل «وحدت» از یک مفهوم نظری به یک اقدام عملی و مردمی است.

وی با اشاره به ایجاد سرمایه اجتماعی بی‌سابقه در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: آن انسجام ملی که مقام معظم رهبری از آن به اتحاد مقدس تعبیر کردند، امروز به عنوان یک سرمایه عظیم در اختیار مردم و مسئولان قرار دارد و باید از آن در مسیر خدمت به مردم و امور اجتماعی بهره برداری کرد.

معاف با انتقاد از تقلیل امر اجتماعی به مسائل سیاسی و جناحی، تأکید کرد: نگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نگاهی فراجناحی و مردمی است. هدف از این طرح، بهره‌برداری سیاسی نیست، بلکه چیدن میوه‌های این درخت پابرجا برای خدمت به توده‌های مردم است.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تشریح جزئیات طرح «عهد همدلی ایرانیان» گفت: این طرح با همکاری قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها، ستاد دیه کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت کشور و استانداری‌ها اجرا می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این طرح در معاونت پژوهش این شورا تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح تنها به این چند روز محدود نیست و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. بر اساس برآوردها، آزادسازی این زندانیان که به جرایم غیرعمد مالی محکوم شده‌اند، مستقیم‌ترین تأثیر را بر زندگی نزدیک به یک میلیون نفر از اعضای خانواده‌های آنان خواهد گذاشت.

معاف در پایان با تبریک هفته وحدت و فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: طرح «عهد همدلی ایرانیان» که در آستانه این ایام پربرکت اجرایی می‌شود، نمونه‌ای از عمل به سیره رسول الله (ص) و امام صادق (ع) در زمینه همدلی و مواسات اجتماعی است و انشاالله شاهد تکثیر و تداوم چنین اقداماتی در کشور خواهیم بود.

همچنین محمد مهدی عرب‌انصاری، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از آغاز عملیات اجرایی آزادسازی دسته‌جمعی زندانیان نیازمند در قالب طرح «عهد همدلی ایرانیان» خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه ربیع‌الاول هیچ زندانی نیازمند و بی‌بضاعتی در زندان نماند.

محمد مهدی عرب‌انصاری در تشریح جزئیات این طرح بزرگ ملی اظهار داشت: این اقدام عملی و قابل توجه، با رهنمودهای نماینده محترم ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره موضوع زندانیان طراحی و کلید خورد.

وی افزود: شیوه‌نامه این طرح با همکاری «ستاد مرکزی دیه کشور» تهیه و تفاهم‌نامه‌ای میان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و این ستاد به امضا رسید.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه این طرح در آستانه میلاد پیامبر رحمت (ص) آغاز شده است گفت: ستادهای استانی این طرح با حضور نمایندگان مقام معظم رهبری، ائمه جمعه مراکز استان‌ها، استانداران، مدیران کل دادگستری و دادستان‌ها تشکیل شده و همکاری تمام نهادها بسیار مثبت و همراهانه بوده است.

عرب‌انصاری در تشریح مکانیسم اجرایی طرح توضیح داد: پروسه آزادی هر زندانی نیازمند، شامل شناسایی دقیق فرد، بررسی توان مالی واقعی او و مشارکت خود زندانی در تأمین بخشی از دیه است. بانک‌ها نیز با واگذاری تسهیلات با حداقل سود، و خیرین و مجموعه‌های اقتصادی با مشارکت در تأمین باقی مانده دیه، در این امر خیر سهیم می‌شوند.

وی با اعلام اینکه روند آزادسازی برای بدهی‌های زیر ۲۵۰ میلیون تومان تا دو هفته تسریع می‌شود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ترخیص زندانیان در استان‌هایی مانند ایلام و گلستان آغاز شده و ما مطمئن هستیم که تا پایان ماه ربیع‌الاول، هیچ زندانی نیازمندی در زندان باقی نخواهد ماند.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدام، موجب شادی قلب مبارک رسول الله (ص)، امام عصر (عج)، مقام معظم رهبری و ملت بزرگ و انقلابی ایران شود و افزود: اولویت‌های بعدی برای تداوم این حرکت انسان‌دوستانه در دست تهیه است.