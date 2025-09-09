نخست وزیر نپال استعفا کرد؛ معترضان منازل مقامات را به آتش کشیدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان‌تایمز، شارما اولی، نخست وزیر نپال در پی کشته شدن ۱۹ نفر در جریان اعتراضات گسترده علیه فیلترینگ چند شبکه اجتماعی در این کشور، استعفا کرد.

نخست وزیر استعفا کرد

به نوشته هندوستان‌تایمز، مقامات نپال استعفای نخست وزیر این کشور را تأیید کرده‌اند.

این ناآرامی‌ها که توسط نسل جوان (Gen Z) رهبری می‌شود، نه تنها به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، بلکه به نارضایتی‌های عمیق از فساد دولتی و مشکلات اقتصادی نیز مربوط است. دولت نپال در واکنش به این رویدادها، فرمان حکومت نظامی صادر کرده و ارتش را برای برقراری نظم به کار گرفته است.

دولت نپال اواخر دوشنبه شب، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد. این ممنوعیت باعث شده بود که سازمان‌دهندگان آن را «اعتراض نسل Z» بنامند؛ اعتراضی که در کاتماندو، پایتخت و سایر شهرهای نپال برگزار شد.

معترضان ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند

در ادامه این اعتراضات، رسانه‌های محلی نپال با انتشار تصاویری اعلام کردند که معترضان ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند.

وزرای دولت با بالگرد فرار کردند

بنابر گزارش‌ها ارتش نپال وزرای دولت را با بالگرد از محل اقامتشان خارج کرده است.

معترضان نپالی منزل رئیس جمهور، نخست وزیر کنونی و نخست وزیر سابق این کشور را به آتش کشیدند. خانه‌های رئیس حزب کنگره نپال، وزیر کشور نیز به آتش کشیده شده است.

فرودگاه بین‌المللی نپال بسته و تمام پروازها لغو شد

بعد از وخامت بحران سیاسی در نپال به دنبال محدودیت‌های اعمال شده بر فضای مجازی توسط دولت، فرودگاه بین المللی این کشور بسته و تمام پروازها لغو شدند و نیروهای ارتش در فرودگاه مستقر شده‌اند.