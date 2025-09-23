هوای خوزستان ابری می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و سپس از اواسط روز پنجشنبه تا روز شنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان شاهد ابرناکی در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تا فردا تغییرات دمایی محسوس نیست، گفت: طی روزهای پایانی هفته دما روندی افزایشی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش بادها در مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.

وی با اشاره به جریانات جوی استان اعلام کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۲ و ایذه با دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۸ و کمینه دمای ۲۲.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.