۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در۸استان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در چارچوب پویش ملی «ایران آباد» و با هدف کاهش ناترازی انرژی، آئین بهرهبرداری از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به ارزش سرمایه گذاری ۳,۰۰۰ میلیارد تومان در هشت استان کشور سهشنبه ۱۸ شهریورماه، با حضور برخط عباس علیآبادی وزیر نیرو در محل ستادی وزارت نیرو برگزار شد.
نیروگاههای افتتاحشده در استانهای مختلف کشور احداث شدهاند که شامل ۳۳ مگاوات در البرز، ۸ مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان، ۰.۱ مگاوات در استان تهران، ۲۱ مگاوات در مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد است.
این ظرفیت جدید با مجموع سرمایهگذاری ۳ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. بخشی از پروژهها در قالب طرحهای «تولید در توزیع» و با سرمایهگذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه و بخش دیگر نیز توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی احداث شدهاند. در این آیین علاوه بر وزیر نیرو، عظیمی قائممقام ساتبا، علیرضا پرندهمطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا، محمد دوستمحمدی مجری طرح نیروگاههای ۳ مگاواتی بلوک ۶۰۰ مگاواتی و همچنین استانداران استانهای مرکزی، اصفهان، یزد، البرز و قم حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند. با بهرهبرداری از این نیروگاهها، ظرفیت منصوبه نیروگاههای
تجدیدپذیر کشور از ۱۹۶۶ مگاوات در مردادماه به بیش از ۲۲۱۶ مگاوات افزایش یافت. این روند بیانگر شتابگرفتن توسعه تجدیدپذیرهاست، بهگونهای که هر هفته بهطور متوسط ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای سبز کشور افزوده میشود.
در ادامه این برنامه، پیشبینی شده است تا پایان سال جاری ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات برسد؛ هدفی که تحقق آن نقطه عطفی در صنعت برق کشور به شمار میآید.
