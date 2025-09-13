علی باقر طاهری‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری آئین نامه ارتقا اساتید گفت: شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر خود را درباره آئین نامه ارتقا اساتید را جمع بندی کرده و آن را در اختیار وزارت علوم قرار می‌دهد، وزارت علوم نیز بسته کامل را برای پیگیری کار در اختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد داد.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با مقدماتی که فراهم شده است پیش بینی می‌کنیم به محض ارجاع به شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شدن آئین نامه مذکور زمان زیادی خواهد برد.

براساس این گزارش اواخر سال ۱۴۰۲ ماده واحده‌ای با عنوان، "تعیین اصول حاکم بر بازنگری آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری" در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که طی آن قرار شد آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری بازنگری شود.

بر اساس این مصوبه مقرر شد، آئین‌نامه جدید در سه فصل مستقل: ۱ حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، ۲ حوزه علوم پزشکی و ۳ حوزه سایر علوم (علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و …) و یک فصل مشترک تدوین شود.

تهیه فصل مربوط به علوم‌انسانی، علوم‌اجتماعی و هنر این آئین‌نامه به شورای تحول و ارتقا علوم‌انسانی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار و بخش مربوط به فصل مشترک به وزارت علوم واگذار شد و قرار است این آئین‌نامه به زودی پس از ابلاغ وزارت علوم به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این شورا بررسی و نهایتاً برای اجرا در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.