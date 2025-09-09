سمنان برای ۵ روز میزبان کنگره بزرگ سه هزار شهید خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتصی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی استانداری، با اشاره به برگزاری مهمترین رویداد فرهنگی سال بیان کرد: سمنان میزبان کنگره سرداران و سه هزار شهید این استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه این مراسم معنوی از سی و یکم شهریورماه آغاز و به مدت پنج روز ادامه دارد، افزود: برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی، هنری و نمایشگاهی و … برای این کنگره بزرگ تدارک دیده شده است.
امام جمعه سمنان با اشاره به تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر این کنگره بیان داشت: همه دستگاهها و اقشار مردم باید با مشارکت حداکثری در این برنامه، دین خود را نسبت به شهدا ادا کنند.
مطیعی در ادامه از تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: کمیتههایی برای این منظور در پنج بخش تشکیل شده تا مسائل مورد بازبینی و پیگیری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیاز است که این کمیتهها در استان سمنان فعالتر شوند، افزود: کیفی سازی برنامههای فرهنگی یکی از کمترین برکات و فواید تهیه برشهای استانی و شهرستانی از نقشه فرهنگی استان سمنان است.
