زائران و مجاوران رضوی غرق در شور میلاد پیامبر اکرم(ص)

مشهد - در سالروز میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع)، خیابان امام رضا(ع) مشهد غرق در شور و شوق بود.
