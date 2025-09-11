به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار، تیم ملی او-اسپرت بانوان ایران با ترکیبی چهار نفره از باشگاه مثنوی بم، به مربیگری ماریا شهامت، عازم مسابقات جهانی او-سیآر (OCR) چین میشود
این تیم چهار نفره، متشکل از بانوان ورزشکار زهرا گوری بمی، سارینا فقیر آبادی، نازنین حجازی و هستی شایان فر است که تحت مربیگری ماریا شهامت، خود را برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس آماده کردهاند.
این چهار ورزشکار بمی، با لقب «سریعترین زنان ایران در سرعت عبور از موانع»، توانستهاند با رکوردهای خیرهکننده، تاریخساز شوند و اولین بار در تاریخ است که تیم ملی او-اسپرت ایران، تمامی اعضای خود را از یک شهر و با این سطح کیفی، به چنین رویداد مهمی اعزام میکند.
ورزشکاران بمی تیم ملی او-اسپرت بانوان ایران در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری عازم مسابقات جهانی او-سیآر (OCR) چین که با حضور ۱۴۰ کشور در دهکده المپیک پکن برگزار خواهد شد میشوند.
