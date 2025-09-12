ترافیک راه ها سنگین است؛ یکطرفه شدن جاده چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک صبحگاهی در محور کندوان آزادراه تهران شمال از محدوده پل سنگلو تا سیاه بیشه سنگین تا نیمه سنگین گزارش شده است.
همچنین بر اساس اعلام پلیس راه کشور اعمال محدودیتهای ترافیکی در محور کرج چالوس انجام میشود و تردد تمام انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ صبح از سمت تهران به آزادراه تهران شمال و جاده کرج چالوس ممنوع شده است.
همچنین از ساعت ۱۱ امروز، محور کرج چالوس در محدوده پل زنگوله بهسمت تهران و کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
این محدودیتها بهمنظور مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی در این محور کوهستانی در نظر گرفته شده است.
نظر شما