  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۴

ترافیک راه ها سنگین است؛ یکطرفه شدن جاده چالوس

ترافیک راه ها سنگین است؛ یکطرفه شدن جاده چالوس

ساری - تردد در محور کندوان و آزادراه تهران شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین تا نیمه سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک صبحگاهی در محور کندوان آزادراه تهران شمال از محدوده پل سنگلو تا سیاه بیشه سنگین تا نیمه سنگین گزارش شده است.

همچنین بر اساس اعلام پلیس راه کشور اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج چالوس انجام می‌شود و تردد تمام انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ صبح از سمت تهران به آزادراه تهران شمال و جاده کرج چالوس ممنوع شده است.

همچنین از ساعت ۱۱ امروز، محور کرج چالوس در محدوده پل زنگوله به‌سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

این محدودیت‌ها به‌منظور مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی در این محور کوهستانی در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6586705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها