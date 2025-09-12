  1. استانها
مربی پیکان: بازی بسیار سختی برابر شمس آذر داریم

قزوین- مهرداد کریمیان مربی پیکان از آنالیز خوب این تیم خبر داد و گفت: بازی بسیار سختی برابر شمس آذر داریم.

