https://mehrnews.com/x38Zyc ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰ کد خبر 6587226 استانها قزوین استانها قزوین ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰ مربی پیکان: بازی بسیار سختی برابر شمس آذر داریم قزوین- مهرداد کریمیان مربی پیکان از آنالیز خوب این تیم خبر داد و گفت: بازی بسیار سختی برابر شمس آذر داریم. دریافت 109 MB کد خبر 6587226 کپی شد مطالب مرتبط با انگیزه و شناخت کامل مقابل شمس آذر صف آرایی می کنیم برای کسب نخستین پیروزی در قزوین متحد شدهایم استقلال «لالیگایی» با ستارههایش به دنبال صدر؛ روز سخت سپاهان در کویر برچسبها مهرداد کریمیان تیم فوتبال پیکان تهران لیگ برتر فوتبال ایران
نظر شما