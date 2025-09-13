به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه صهیونیستی کان به نقل از یک منبع فلسطینی اعتراف کرد که هیچکدام از رهبران جنبش حماس در جریان حمله رژیم صهیونیستی به دوحه ترور نشدهاند.
در این گزارش ادعا شده است که خلیل الحیه مقام ارشد حماس در جریان حمله مذکور زخمی شد. شبکه کان در عین حال اذعان کرد که الحیه از این حمله جان سالم به در برده است.
یک مقام امنیتی بلندپایه در جنبش حماس نیز گفته بود که این جنبش عملیات ترور در قطر را بدون دریافت هیچگونه اطلاعات قبلی از مراجع خارجی خنثی کرد.
وی تصریح کرد: هیئت مذاکرهکننده حماس در سلامت کامل به سر میبرد و همچنان در چارچوب تدابیر امنیتی سختگیرانه به انجام وظایف رهبری خود ادامه میدهد.
