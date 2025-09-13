اقدام جسورانه عربستان در اجرای توطئه صهیونیستی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان نوشت که عربستان سعودی طی ماه‌های اخیر نه تنها به تحریک مداوم علیه حزب الله آن و درخواست خلع سلاح آن ادامه می‌دهد، بلکه به دنبال حذف نمایندگی آن در پارلمان و خارج کردن ریاست مجلس از دست نبیه بری نیز هست.

این گزارش با اشاره به اینکه دیپلماسی عربستان، شریک کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی در پرونده خلع سلاح حزب‌الله است، تاکید کرد که تغییر در هویت نهاد مسئول پرونده لبنان در ریاض، تنها با هدف انتخاب شخصیتی که مورد اعتماد ولیعهد محمد بن سلمان باشد، نبوده است؛ بلکه «یزید بن فرحان» موضعی خصمانه شخصی نسبت به حزب‌الله دارد و روابط نزدیکی با مقامات آمریکایی درگیر در پرونده لبنان دارد.

یک دیپلمات عرب در پاسخ به سوالی درباره تماس‌های مستقیم بین یزید بن فرحان و صهیونیست‌ها می‌گوید که ارتباط دو طرف از طریق چندین کانال در سطوح مختلف برقرار است و تل‌آویو به شدت روی نقش ریاض در تقویت قدرت متحدان لبنانی خود که مخالف حزب‌الله هستند، حساب می‌کند.

ریاض تلاش دارد برنامه‌ای را تا اوایل بهار سال آینده اجرا کند تا علاوه بر حزب «نیروهای لبنانی» و برخی شخصیت‌های دیگر که در زمره مخالفان حزب الله قرار دارند، صحنه سیاسی سنی را برای رویارویی بزرگ با حزب‌الله از طریق انتخابات پارلمانی آینده آماده کند.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سعودی‌ها بودجه هنگفتی برای این منظور اختصاص داده‌اند، اما تصمیم گرفته‌اند آن را طبق یک برنامه مشخص هزینه کند، به طوری که هیچکس بدون ارائه خدمات واضح و ملموس، هیچ حمایتی دریافت نکند.

ریاض گرچه از نواف سلام نخست وزیر لبنان رضایت کامل ندارد، اما او را به عنوان مأمور اجرای طرح‌های خود در مرحله کنونی پذیرفته است و شخصیت‌های سنی لبنانی را که سلام هیچ علاقه‌ای به برقراری ارتباط با آنها نشان نداده و هیچ نمایندگی در دولت خود به آنها نداده بود، مجبور کرده است که پشت سر او قرار بگیرند و با او به عنوان تنها نماینده سیاسی جامعه سنی در دولت تعامل کنند.

جسارت عربستان در این پرونده تا یک بی احتیاطی بزرگ پیش رفته و ریاض تلاش می‌کند گروه‌های لبنانی را به رویارویی با حزب در همه محافل و حتی در خیابان، تحریک کند.