رکورد عجیب سپاهان در سه هفته ابتدایی لیگ؛ هر هفته یک اخراجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر، میزبان تیم گل گهر بود و این دیدار پر حادثه در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. سپاهان در فصل جدید زیر نظر محرم نویدکیا کار خود را آغاز کرده است، اما تاکنون موفق به کسب پیروزی نشده و همچنان در تلاش برای تثبیت وضعیت خود در لیگ برتر است.

سپاهانی‌ها پیش از آغاز لیگ برتر، در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا به مصاف الدحیل قطر رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده قطر خاتمه یافت. در ادامه، زردپوشان در دو هفته ابتدایی لیگ برتر مقابل ملوان و پرسپولیس قرار گرفتند که حاصل آن یک تساوی و یک شکست تلخ در ورزشگاه نقش جهان بود.

سپاهان باید شامگاه سه‌شنبه ۲۵ شهریور در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الحسین اردن برود. این دیدار چالشی جدی برای شاگردان نویدکیا محسوب می‌شود و اهمیت بالایی دارد. پس از آن، سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر میزبان تراکتور خواهد بود، که این مسابقه نیز یکی از بازی‌های دشوار فصل برای زردپوشان اصفهانی خواهد بود.

با توجه به شروع ناکام سپاهان و کسب تنها دو امتیاز از ۹ امتیاز ممکن، این تیم در حال حاضر در رده یازدهم جدول قرار دارد. هواداران انتظار دارند تیم با کسب نتایج بهتر وضعیت خود را بهبود دهد و در غیر این صورت ممکن است شاهد تغییراتی زودهنگام در کادر فنی سپاهان باشیم. شایان ذکر است که سپاهان در فصل گذشته عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کرده بود و اکنون عملکرد فصل جاری فاصله زیادی با انتظارات دارد.

همچنین سپاهانی‌ها یک رکورد منفی را به ثبت رسانده اند؛ در هفته اول مجید علیاری مقابل ملوان، محمد دانشگر در هفته دوم مقابل پرسپولیس و امید نورافکن در هفته سوم مقابل گل گهر با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شدند تا سپاهان هر هفته یک سهمیه در بین بازیکنان اخراجی داشته باشد.