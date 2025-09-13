  1. ورزش
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

آرین سلیمی نامزد کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو شد

آرین سلیمی قهرمان تکواندو بازی‌های ۲۰۲۴ المپیک پاریس، نامزد حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی این رشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان آبان سال جاری به میزبانی ووشی در کشور چین برگزار خواهد شد. در حاشیه این رقابت ها فدراسیون جهانی تکواندو انتخابات برخی کمیسیون های خود از جمله ورزشکاران را برگزار خواهد کرد.

به همین منظور آرین سلیمی قهرمان تکواندو در بازی های ۲۰۲۴ المپیک پاریس به عنوان نامزد کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی از سوی کشورمان در این انتخابات حضور خواهد داشت.

اسامی سایر نامزدهای حاضر در کمیسیون ورزشکاران به زودی با نزدیک تر شدن به رقابت های جهانی اعلام خواهد شد.

