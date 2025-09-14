به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: با اشاره به اجرای برنامههای دولت چهاردهم در حوزه عدالت آموزشی، از ارتقای ۷ پلهای سرانه آموزشی استان تهران در یک سال گذشته خبر داد.
معتمدیان در ادامه اظهار داشت: علیرغم محدودیتها و مشکلات، با همافزایی دستگاههای اجرایی، خیرین و مشارکت مردم، استان تهران توانسته است در کمتر از یک سال از رتبه ۲۸ به رتبه ۲۱ کشور در سرانه آموزشی ارتقا پیدا کند که این موضوع دستاورد ارزشمندی برای پایتخت محسوب میشود.
وی با اشاره به تأکید دولت بر محرومیتزدایی افزود: متأسفانه شهریار با وجود ظرفیتهای فراوان، همچنان در برخی شاخصها جزو مناطق محروم استان محسوب میشود اما دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و محرومیتزدایی، برنامههای گستردهای برای این شهرستان در دست اجرا دارد.
معتمدیان با بیان اینکه استان تهران در یک سال گذشته شاهد احداث یکهزار و ۲۰۰ کلاس درس جدید بوده است، تصریح کرد: نهضت مدرسهسازی در استان با جدیت ادامه دارد و جلسات این نهضت به صورت هفتگی برگزار میشود تا ظرفیتهای جدید برای احداث فضاهای آموزشی فعال گردد.
استاندار تهران استفاده از ظرفیتهای قانونی، مالیاتی و همچنین مولدسازی املاک مازاد را از اقدامات مهم در این مسیر دانست و گفت: در کنار اعتبارات دولتی، تأکید رئیسجمهور بر مشارکتهای مردمی و خیرین نیز راهگشا بوده است و هماکنون حدود ۳۰ درصد از ساختوسازهای آموزشی استان از طریق خیرین انجام میشود که رقمی قابل توجه در سطح کشور است.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس کشور اظهار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن روند اجرای پروژهها، تا پایان دولت چهاردهم استان تهران بتواند از فهرست استانهای محروم در حوزه فضاهای آموزشی خارج شود و شاهد شکوفایی و آبادانی بیشتر مناطق غرب استان از جمله شهرستان شهریار باشیم.
