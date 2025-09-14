فعالیت ۳۴۶۶ پایگاه اورژانس در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در نشیت خبری نیم قرن خدمت بیوقفه برای حیات؛ پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس پیشبیمارستانی که در سازمان اورژانس کشور برگزار شد با مرور تاریخچه اورژانس کشور افزود: اورژانس پس از حادثهای در فرودگاه مهرآباد در سال ۱۳۵۳ شکل گرفت. در آن زمان، به دلیل فروریختن بخشی از سالن فرودگاه و نبود سیستمی برای ارائه خدمات پزشکی در صحنه حادثه و انتقال بیماران، در سال ۱۳۵۴ اورژانس رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این فعالیت ابتدا با حدود ۲۰ پایگاه در تهران و چند شهر بزرگ دیگر شروع شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: با وقوع انقلاب اسلامی، نیروهای اورژانس در جریان تظاهرات و راهپیماییها در صحنه حضور داشتند و مجروحان را به بیمارستان منتقل میکردند. در همان ایام انقلاب، دو نفر از همکاران خود را تقدیم انقلاب کردیم و چند نفر دیگر نیز دچار مجروحیت شدند.
وی به نقش پررنگ اورژانس در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس، اورژانس از خط مقدم تا عقبه، نقشی اساسی در انتقال مجروحان ایفا میکرد. نیروهای اورژانس، مجروحان را به بیمارستانهای صحرایی منتقل میکردند و سپس برای اقدامات درمانی پیشرفتهتر به استانهای غربی کشور همچون کرمانشاه و ایلام اعزام میشدند.
میعادفر تأکید کرد: اورژانس کشور در بزنگاههای مهم تاریخ معاصر ایران، از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، نقشی حیاتی داشته و همواره در کنار مردم بوده است.
میعادفر با اشاره به نقش اورژانس در سالهای پس از انقلاب گفت: اورژانسهای ما، بهویژه اورژانس استان تهران، نقش بسیار برجستهای در آن ایام داشتند. تعدادی از همکارانمان مجروح و تعدادی نیز شهید شدند و هشت سال دفاع مقدس را هم با همین شکل پشت سر گذاشتیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه افزود: پس از دفاع مقدس، ضرورت بازنگری و نوسازی در ساختار اورژانس کشور احساس شد. این تحول در سال ۱۳۷۶ پایهگذاری شد و یکی از برنامههای اصلی ایشان تقویت اورژانس و ایجاد ساختاری نوین بود. تا آن زمان، بالاترین سطح نیروی انسانی ما در حد دیپلم بود، اما از سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ با ورود سه دانشگاه علوم پزشکی به حوزه تربیت دانشجوی فوریتهای پزشکی، سطح علمی نیروها به کاردانی و کارشناسی ارتقا یافت و امروز حتی برخی همکاران در مقطع کارشناسی ارشد نیز تحصیل میکنند. هماکنون در بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی، دانشجویان فوریتهای پزشکی در حال تحصیل یا خدمترسانی هستند.
میعادفر همچنین به نقش اورژانس در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: پس از آن دوران سخت دفاع مقدس، همه ما داستان تلخ کرونا را به خاطر داریم و علیرغم تلاشهای گسترده حوزه سلامت، کشور روزانه تا مرز ۷۰۰ فوتی را تجربه میکرد و در این شرایط، همکاران ما در اورژانس پیشبیمارستانی نقشی بیبدیل ایفا کردند؛ حتی فراتر از وظایف ذاتی خود و آنها در حالی به مأموریتهای روزانه اعزام میشدند که همواره خطر ابتلا به کرونا تهدیدشان میکرد. بارها و بارها تعدادی از همکاران ما در این مسیر بیمار شدند و متأسفانه حدود ۱۸ نفر از نیروهای اورژانس به دلیل ابتلا به کرونا به شهادت رسیدند.
به گفته وی؛ این شرایط بسیار دشوار بود و از جانفشانی همکاران ما حکایت داشت.
رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: نقش اورژانس در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بحران کرونا نشان میدهد این سازمان همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار داشته است.
رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه با اشاره به نقش اورژانس در دوران کرونا گفت: یکی از مأموریتهای مهم ما در آن ایام کمک به بیمارستانها بود و برخی بیماران از بیمارستانهای کمبرخوردار باید به مراکز درمانی تخصصی منتقل میشدند.
به گفته وی؛ این کار با تعریف کدهای ویژه مخصوص کرونا و با حضور داوطلبان انجام شد. انتقال بیماران کرونایی که نیاز به جابهجایی به مراکز تخصصی داشتند، بر عهده همکاران ما بود و در این زمینه کمک بزرگی به بیمارستانها شد.
میعادفر افزود: همچنین تقریباً تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور با همراهی اورژانس، تیمهای سیار واکسیناسیون را راهاندازی کردند و این اقدام در کنار فعالیتهای معاونت بهداشتی، موجب شد فرایند واکسیناسیون مردم سرعت گیرد و آسیبپذیری جامعه کاهش یابد.
به گفته میعادفر؛ با آغاز واکسیناسیون گسترده، بهیکباره مرگومیر ناشی از کرونا کاهش چشمگیری پیدا کرد و همکاران ما در این مسیر نقش بسیار مؤثر و ارزشمندی ایفا کردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور سپس به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: پس از دوران کرونا، همه شما شاهد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودید؛ جنگی که شاید ۹۰ درصد شما در زمان دفاع مقدس ۸ ساله حتی وجود خارجی نداشتید.
به گفته وی؛ در این جنگ کوتاه اما سنگین، رژیم صهیونیستی علاوه بر پادگانها، مناطق شهری و ساختمانهای مختلف را هدف قرار میداد و تعداد زیادی مصدوم بر جای میگذاشت.
وی افزود: همکاران ما باید به دل ماجرا میزدند، در صحنهها حاضر میشدند و برای نجات جان مردم کمک میکردند و حتی در کنار نیروهای آتشنشانی وارد زونهای خطر میشدند و شاید از نظر جایگاه سازمانی وظیفهای برای اورژانس تعریف نشده بود، اما نقش عاطفی و انسانی نیروهای ما در صحنهها موجب شد جانهای بسیاری نجات پیدا کند.
میعادفر با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی گفت: بسیاری از همکاران ما که تجربه دفاع مقدس ۸ ساله را نداشتند، در این ایام سخت با گوشت و پوست خود تلخی جنگ را لمس کردند و دشمن خانههای شهروندان را هدف قرار میداد و نیروهای اورژانس در کنار سازمانهای امدادی، بهویژه آتشنشانی، در صحنهها حضور داشتند.
به گفته وی؛ در این مسیر ۱۶ نفر از همکاران ما آسیب دیدند، ۱۱ آمبولانس تخریب شد و نزدیک به ۶ هزار مجروح در طول این ۱۲ روز امدادرسانی شدند.
وی افزود: امروز در آستانه پنجاهسالگی اورژانس، با ۳۴۶۶ پایگاه شامل ۱۴۷۶ پایگاه شهری، ۱۹۳۴ پایگاه جادهای، ۵۳ پایگاه هوایی و ۳ پایگاه دریایی، در سراسر کشور مستقر هستیم و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی تحصیلکرده و دانشگاهی در این پایگاهها خدمترسانی میکنند و سالانه حدود ۶ میلیون مأموریت انجام میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اقدامات نوین این سازمان گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در سال گذشته به سرانجام رسید، الکترونیکی شدن تمام خدمات اورژانس بود، امروز در هیچ نقطهای از کشور کاغذ در سیستم ما وجود ندارد و تمامی اقدامات درمانی توسط همکاران در محل حادثه بهصورت الکترونیک ثبت و ضبط میشود؛ اطلاعاتی که غیرقابل تغییر و قابل استناد قانونی است و این موضوع دقت کار ما را افزایش داده و خدمات را استانداردتر کرده است.
میعادفر همچنین به اجرای برنامههای ویژه برای بیماران سکته مغزی اشاره کرد و افزود: در قالب طرح ۲۴۷، تلاش کردیم خدمات اورژانس به بیماران سکته مغزی در زمان طلایی ارائه شود و هر چه این زمان کوتاهتر باشد، شانس بازگشت بیمار به زندگی عادی بیشتر خواهد بود و عوارض ماندگار بیماری کاهش مییابد و این برنامه یکی از اقدامات مهم اورژانس در ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.
میعادفر با اشاره به توسعه اورژانس هوایی گفت: اورژانس هوایی نخستین بار در سال ۱۳۷۹ و در زمان ریاست من بر اورژانس تهران و با حمایت دکتر فرهادی راهاندازی شد و امروز با ۵۳ پایگاه هوایی فعال، بهویژه در استانها و مناطق محروم، بسیاری از بیماران از خدمات آن بهرهمند میشوند.
به گفته وی؛ تنها در سال گذشته ۴۰۴ مادر باردار از مناطق کوهستانی و عشایری با اورژانس هوایی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش مرگومیر مادران داشته است.
وی با اشاره به ترافیک کلانشهرها افزود: برای کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار، توسعه اورژانس موتوری را در دستور کار قرار دادهایم. اکنون حدود ۲۰۰ موتور در تهران و همچنین در شهرهایی چون مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز فعال هستند.
به گفته میعادفر؛ موتورسیکلتها امکان انتقال بیمار را ندارند، اما با تجهیز کامل، اقدامات درمانی اولیه را در محل انجام میدهند. این طرح موجب کاهش زمان رسیدن اورژانس و افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حوزه اورژانس دریایی نیز برای نخستین بار شناورهای ویژه در استان هرمزگان مستقر شدهاند تا بیماران جزایر برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز استان منتقل شوند. این اقدام گامی مهم برای خدمترسانی به مردم مناطق ساحلی و جزیرهای است.
نظر شما