ابطحی : پایان جنگ غزه روز پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین گفت: دشمن از هر راهی ممانعت می‌کند تا جنگ غزه متوقف نشود، می‌دانند که روز پایان این جنگ روز پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین در نشست بزرگداشت سالگرد طوفان الاقصی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد: غربی‌ها می‌دیدند که با توجه به تغییری که در جهان در حال وقوع بوده است و همه شواهد نشان می‌داد که افول غرب قطعی است و نظام قدرت و نظام اداره جهان از غرب به شرق منتقل می‌شود، برای کُند کردن آن تلاش کردند تا نظام سلطه را نجات دهند، اینطور بود که مردم جهان شاهد نبرد غزه با آمریکا بودند.

وی افزود: وضعیت پیش آمده نشان داد که با وجود آنکه این جنگ در آستانه سومین سالگرد خود قرار دارد و دشمن از هر راهی ممانعت می‌کند تا این جنگ متوقف نشود، می‌دانند که روز پایان این جنگ روز پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود.

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین گفت: دشمن با وجود همه اشراف اطلاعاتی عاجز است که جلوی فعالیت مردم غزه را بگیرد، قطعاً این نبرد ادامه خواهد داشت و نشانی از تسلیم ملت فلسطین را کسی مشاهده نکرده است و اما نشانه‌های یاس در رژیم صهیونیستی مشهود است و هر لحظه جناح‌های داخلی در حریم صهیونیستی می‌دانند که هر لحظه ممکن است رزمندگان حماس بتوانند اسیرهای جدیدی را بگیرند و اسرای قبلی آزاد نخواهند شد.

