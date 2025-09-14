به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوینژاد دبیر هیأت دولت با اشاره به قرار داشتن معیشت مردم در اولویت دولت و رئیس جمهور، گفت: رئیسجمهوری با تأکید بر اهمیت مسأله معیشت مردم برای دولت، دستور دادهاند تا از همه ظرفیتهای قانونی برای بهبود شرایط معیشتی اقشار مختلف، بویژه بازنشستگان و مستمریبگیران استفاده شود.
وی افزود: در این راستا اقدامات متعددی انجام شده که یکی از مهمترین تصمیمات، تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان است که از ابتدای سال جاری به اجرا درآمده و مورد تأیید دولت قرار گرفته است. این افزایش حقوق از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است و منابع آن از محل اعتبارات تأمین اجتماعی تأمین میشود. همچنین برای تأمین معیشت، اجازه واردات برخی کالاها از جمله کالاهای لوکس صادر شده است. درآمد حاصل از عوارض و حقوق ورودی این کالاها نیز به منظور تخصیص اعتبارات لازم، برای بهبود معیشت در ماههای آینده صرف خواهد شد.
تقوینژاد که با روزنامه ایران گفتوگو کرده، تاکید کرد: این اقدامات در راستای تحقق تعهدات دولت برای ارتقای رفاه و تأمین نیازهای اساسی بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر صورت گرفته است و پرداخت حقوق با افزایشهای مصوب، ادامه خواهد یافت. تلاش دولت بر این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف قانونی و اقتصادی، فشاری که بر معیشت مردم وارد شده کاهش یابد و شرایط زندگی برای اقشار هدف بهبود پیدا کند.
نظر شما