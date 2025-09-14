  1. سیاست
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

تقوی‌نژاد: رئیس جمهور دستور به بهبود شرایط معیشت مردم داده است

تقوی‌نژاد: رئیس جمهور دستور به بهبود شرایط معیشت مردم داده است

دبیر هیئت دولت گفت: رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت مسأله معیشت مردم برای دولت، دستور داده‌اند تا از همه ظرفیت‌های قانونی برای بهبود شرایط معیشتی اقشار مختلف، استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیأت دولت با اشاره به قرار داشتن معیشت مردم در اولویت دولت و رئیس جمهور، گفت: رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت مسأله معیشت مردم برای دولت، دستور داده‌اند تا از همه ظرفیت‌های قانونی برای بهبود شرایط معیشتی اقشار مختلف، بویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران استفاده شود.

وی افزود: در این راستا اقدامات متعددی انجام شده که یکی از مهم‌ترین تصمیمات، تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان است که از ابتدای سال جاری به اجرا درآمده و مورد تأیید دولت قرار گرفته است. این افزایش حقوق از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است و منابع آن از محل اعتبارات تأمین اجتماعی تأمین می‌شود. همچنین برای تأمین معیشت، اجازه واردات برخی کالاها از جمله کالاهای لوکس صادر شده است. درآمد حاصل از عوارض و حقوق ورودی این کالاها نیز به منظور تخصیص اعتبارات لازم، برای بهبود معیشت در ماه‌های آینده صرف خواهد شد.

تقوی‌نژاد که با روزنامه ایران گفت‌وگو کرده، تاکید کرد: این اقدامات در راستای تحقق تعهدات دولت برای ارتقای رفاه و تأمین نیازهای اساسی بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته است و پرداخت حقوق با افزایش‌های مصوب، ادامه خواهد یافت. تلاش دولت بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف قانونی و اقتصادی، فشاری که بر معیشت مردم وارد شده کاهش یابد و شرایط زندگی برای اقشار هدف بهبود پیدا کند.

