احیای فرهنگ وقف و توسعه آن در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در همایش یاوران وقف استان که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، بر ضرورت احیای فرهنگ وقف و توسعه آن در جامعه تأکید کرد و گفت: وقف ظرفیتی بزرگ برای رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که مدیریت شفاف و مردمی آن می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی را هموار کند.

وی با اشاره به نقش مهم سازمان اوقاف به‌عنوان نهادی مردمی و چابک، افزود: سازمان اوقاف باید با همراهی خیران و مجموعه‌های مردمی فعالیت‌های خود را پیش ببرد تا بتواند بیش از پیش در خدمت جامعه باشد.

نماینده ولی‌فقیه استان زنجان گفت: همه موقوفات باید تحت تولیت سازمان اوقاف قرار گیرند اما متأسفانه برخی موقوفات در کشور و استان زنجان خارج از این تولیت قرار دارند که نیازمند توجه و مدیریت جدی است.

حسینی به اهمیت سنت وقف در رفع مسائل مهم جامعه به‌ویژه در حوزه‌های آب، معیشت و سلامت اشاره کرد و افزود: پیوند نهاد وقف با موضوعاتی چون تمدن‌سازی، جهاد تبیین و تقویت مقاومت باید در اولویت مدیریت موقوفات قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای بهبود مدیریت موقوفات تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی و تبلیغات صحیح می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت مردم در امور خیریه و بهره‌مندی از خدمات موقوفات داشته باشد.

حجت‌الاسلام حسینی به نمونه‌های موفق وقف در استان زنجان، از جمله بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و سایر مجموعه‌های خیریه اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از هنر و رسانه یکی از ابزارهای مهم در ترویج فرهنگ وقف و تقویت هویت ایرانی – اسلامی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام شده در حوزه وقف، خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی برای گسترش و توسعه فرهنگ وقف در استان شد.