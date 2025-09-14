تأثیر اجتماعی تعاون از بعد اقتصادی آن بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ همایش روز ملی چاپ و هفته تعاون با حضور معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدحسین کرامت، نایب رئیس اتاق تعاون ایران برگزار شد.

یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گردهمایی، گفت: صنعت چاپ در جامعه تأثیر بسیار دارد و اقدامات این صنعت در تمام موضوعات اجتماعی تأثیرگذار است.

وی افزود: این صنعت در تمام موضوعات از برندینگ، علم و دانش، فناوری و هر آنچه روزانه ما با آنها در ارتباط هستیم، مؤثر است.

وی ادامه داد: صنعت چاپ می‌تواند منجر به گسترش فرهنگ شود یا تأثیر منفی بر آن بگذارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه صنعت چاپ تأثیر شگرف بر جامعه دارد، ادامه داد: موضوعات اجتماعی و فرهنگی در این صنعت بهم گره خورده است و از هم جدا نیست.

رستمی مال خلیفه تصریح کرد: فعالان صنعت چاپ باید با علم روز حرکت کنند تا در این حوزه استفاده بهینه داشته باشیم و سودآور برای اقتصاد و فرهنگ جامعه باشند.

این مسئول دولتی با اشاره به رسالت وزارت تعاون در این بخش، اظهار کرد: افراد بسیار فکر می‌کنند تعاون و تعاونی یک بنگاه اقتصادی است زیرا یکی از ارکان اقتصادی کشور به شمار می‌روند اما به طور قطع بعد اجتماعی تعاون اثربخشی بیشتر از حوزه اقتصادی آن دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن مشارک، می‌شود، عنوان کرد: بخش تعاون به واسطه تعاونی‌ها می‌تواند فناوری، دانش برندینگ، بازاریابی و… را به اشتراک بگذارد و موجب کاهش هزینه‌های تولید صنعت چاپ شود.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان یادآور شد: با خرد جمعی و فرهنگ می‌توان سودآوری را در حوزه اقتصاد برای اعضای شرکت تعاونی صنعت چاپ و اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد.