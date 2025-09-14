گنج زاده سرمربی تیم ملی کاراته شد

به گزارش خبرگراری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، نشست فدراسیون کاراته با حضور مسعود رهنما، رییس فدراسیون، سعید نصرالهی و فاطمه پورزمانی، سرپرست نواب رئیسی، محسن آشوری، پیشکسوت کاراته، وحید مؤمنی، سرپرست دبیری، مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته، علیرضا احسانی، رییس کمیته فنی، مهدی جعفری، یوسف گرشاسبی، رئیس کمیته داوران، محمدمهدی عطایی، رئیس هیأت تهران و عضو هیأت رئیسه فدراسیون، احمد صافی، احمد شقاقی، نصراله کاکاوند، اله‌کرم شهگل، جهانگیر الماسی، رئیس هیأت کردستان، محمد درویش رئیس هیأت یزد، سجاد گنج زاد، قهرمان المپیک و جهان، امیر مهدی زاده از قهرمانان آسیا و جهان و علی توسطی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم و کورش گنجی مقدم، سرپرست سازمان لیگ و مسابقات برگزار شد.



در ابتدا گزارشی از مسابقات قهرمانی آسیا رده‌های پایه در چین توسط مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته ارائه گردید و در خصوص اعزام نفرات در بخش کاتای انفرادی به آخرین مرحله کسب سهمیه جهانی، اعلام کادر فنی و نحوه تشکیل اردوی تیم‌های ملی کاراته، معرفی دبیر کمیته فنی فدراسیون، چگونگی برگزاری سوپر لیگ و لیگ‌های پایه، حمایت منطقی و عملی از کاتا، چگونگی اعزام به مسابقات کسب سهمیه جهانی در فرانسه بحث و تبادل نظر شد.

همچنین به پیشنهاد مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته، سجاد گنج زاده (از کادر فنی گذشته) و امیر مهدی زاده بعنوان کادر فنی در بخش مردان و پگاه زنگنه و لاله صمدی بعنوان کادر فنی بخش بانوان معرفی شدند.

در این جلسه کارشناسان و اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند و بر ضرورت توجه ویژه به کاتا، استفاده از ظرفیت مربیان داخلی و خارجی، ایجاد تغییرات فنی برای ارتقای سطح تیم‌های ملی و همچنین تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت حضور در رویدادهای پیش رو تأکید کردند.



در ادامه و به پیشنهاد علیرضا احسانی، رییس کمیته فنی، احمد صافی بعنوان دبیر این کمیته معرفی شد و حکم خود را از مسعود رهنما، رئیس فدراسیون دریافت کرد.