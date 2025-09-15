  1. دانش و فناوری
اینترنت استارلینک پس از ۴۳ هزار گزارش قطعی وصل شد

اینترنت ماهواره ای استارلینک که دچار قطعی شده بود، پس از مدتی دوباره سرویس های آن برقرار شد. در این مدت ۴۳ هزار کاربر اختلال اینترنت ماهواره ای را گزارش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا پیامی روی وب سایت این شرکت متعلق به ایلان ماسک خبر از اختلال در سرویس های آن داده بود.

در متن پیام آمده بود: هم اکنون استارلینک دچار قطعی سرویس شده است. تیم ما در حال بررسی است.

در این بیانیه اطلاعات بیشتری درباره دلیل قطعی و بقیه موارد ذکر نشده بود. در Down detector، وب سایت ردیابی قطعی سرویس های دیجیتال در ساعت ۴:۳۵ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ بیش از ۴۳ هزار کاربر در آمریکا اختلال در اینترنت استارلینک را گزارش داده بودند.

اما پس از آن در ساعت ۵:۱۵ دقیقه به وقت گرینویچ تعداد کاربرانی که در وب سایت مذکور گزارش قطعی سرویس ثبت کردند به کمتر از هزار مورد رسید و پیامی مبنی بر قطعی سرویس در وب سایت این شرکت نیز حذف شد.

استارلینک که توسط شرکت اسپیس ایکس فعال می شود، با استفاده از یک خوشه ماهواره در مدار پایین زمین، سرویس اینترنت را برای کاربران فراهم می کند و به طور گسترده در مناطق دور افتاده به کار می رود.

شیوا سعیدی

