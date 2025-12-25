به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم ویژه برنامه استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سنندج که پیش از ظهر پنجشنبه در سنندج آغاز شد از برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره تجلیل شد.

در این مراسم «هیژا ربانی» در بخش قصه‌گویی منظوم و «دیانا یوسفی و عرشیا علی بخشی» در بخش قصه‌گویی آئینی سنتی، از جمله نام‌های برتر این رویداد بودند.

در این جشنواره، در بخش قصه‌گویی با ابزار، بیتا شهبازیان، اکبر اسدی و شیوا سلیمانی موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

همچنین در بخش سنتی کلاسیک بزرگسالان، رؤیا محمدی، هانیه رحیمی و کانیا حیدریان به عنوان برگزیدگان شناخته شدند.

در رشته قصه‌گویی سنتی کلاسیک مادربزرگ، سعدی خلیلی و در رشته سنتی کلاسیک باران احمدیان نیز شایسته تقدیر شدند.

همچنین در رشته‌های آئینی سنتی و قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه، باران احمدیان، بهار گوران، آوین امینی، آریاس اسکندری، دیانا احمدی و مصطفایی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش قهرمانان و مقاومت نیز از حمیدرضا گوهری تجلیل به عمل آمد.

این مراسم با چند اجرای هنرمندانه شرکت کنندگان این جشنواره، اجرای مولودی خوانی و دف نوازی و رونمایی از کتاب بادبادک بازی همراه بود.