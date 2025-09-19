خواب و تغذیه با سلامت روان بهتر مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گفتند که بر اساس نتایج سه مطالعه انجام شده در ایالات متحده، بریتانیا و نیوزیلند، جوانانی که خواب بهتری داشتند، احتمال بیشتری داشت که ذهن سالم‌تری داشته باشند.

محققان گزارش دادند که خوردن میوه و سبزیجات بیشتر و ورزش بیشتر نیز به سلامت روان فرد کمک می‌کند.

علاوه بر این، محققان دریافتند که این «سه عامل بزرگ» سبک زندگی، مستقل از یکدیگر هستند، اما به شدت تأثیرگذار هستند.

به عبارت دیگر، هرچه فرد تعداد بیشتری از آنها را دنبال کند، بهره بیشتری برای سلامت روان خواهد داشت.

«تاملین کانر»، محقق ارشد و استاد روانشناسی در دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند، گفت: «این گروه سنی با فشارهای منحصر به فردی- مانند ترک خانه، استرس مالی، فشارهای تحصیلی و عوامل استرس‌زای اجتماعی- روبرو هستند که می‌تواند حس شادی را کاهش دهد.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «درک اینکه چه عواملی از سبک زندگی از سلامت روان حمایت می‌کنند، می‌تواند به جوانان کمک کند تا نه تنها از پس زندگی برآیند، بلکه در این مرحله بحرانی زندگی شکوفا شوند.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های سه مطالعه در مورد سلامت روان را که شامل تقریباً ۲۱۰۰ بزرگسال بین ۱۷ تا ۲۵ سال بود، تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد که در هر سه مطالعه، خواب بهتر بیشترین ارتباط را با بهبود سلامت روان داشت. مصرف میوه و سبزیجات در رتبه دوم و فعالیت بدنی در رتبه سوم قرار گرفت.

کانر گفت: «از بین این عادات سالم، کیفیت خواب به عنوان قوی‌ترین و ثابت‌ترین پیش‌بینی‌کننده سلامت روز بعد شناخته شد، اما خوردن میوه و سبزیجات و فعال بودن نیز به افزایش سلامت کمک کرد.»

محققان دریافتند که در برخی موارد، یکی از این عادات سالم می‌تواند جایگزین دیگری شود.

به عنوان مثال، مصرف میوه و سبزیجات بالاتر از حد متوسط می‌تواند اثرات خواب بد شبانه را کاهش دهد و خواب خوب شبانه می‌تواند یک جوان بالغ را در برابر مصرف کمتر میوه و سبزیجات تقویت کند.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که این مطالعات مشاهده‌ای بوده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند ارتباط علت و معلولی مستقیمی بین عادات سالم و آرامش روانی بهتر را اثبات کنند.