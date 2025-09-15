به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه، نشست هم‌اندیشی دهیاران شهرستان خرمشهر با هدف بررسی مشکلات روستاها و ارائه راهکارهای اشتغال‌زایی با حضور شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان، عبدالله حسینی مشاور استاندار خوزستان در امور روستایی و عشایری، بخشداران، دهیاران بخش مرکزی و مینو و اعضای شورای بخش برگزار شد.

شاهین هاشمی در این نشست با اشاره به دغدغه‌های معیشتی روستاییان گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان روستایی باید در اولویت قرار گیرد. با پایش دقیق مشکلات، می‌توان مشاغل مناسب و پایداری را تعریف کرد که مانع از مهاجرت بی‌رویه به شهرها شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه شهرستان خرمشهر در حوزه‌های صنعت، گردشگری، کشاورزی و شیلات افزود: دهیاران و شوراها باید با شناسایی اولویت‌های اشتغال در روستاها، زمینه برگزاری جلسات تخصصی با مدیران مربوطه در فرمانداری را فراهم کنند تا تصمیمات اجرایی با مشارکت مردم اتخاذ شود.

در ادامه این نشست، عبدالله حسینی مشاور استاندار در امور روستایی و عشایری، ضمن ارائه راهکارهای توانمندسازی روستاییان، از تدوین و تکمیل سند راهبردی توسعه روستایی در استان خبر داد. وی گفت: در این سند، مسیر برون‌رفت روستاها از محرومیت با توجه به ظرفیت‌های محلی و موقعیت جغرافیایی هر منطقه طراحی شده است.

دهیاران بخش مرکزی و مینو نیز در این نشست، ضمن بیان مشکلات روستاهای خود، پیشنهادهایی برای اشتغال‌زایی و رفع محرومیت ارائه کردند. این پیشنهادها شامل توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از مشاغل خانگی، بهبود زیرساخت‌های تولیدی و ایجاد کارگاه‌های محلی بود.