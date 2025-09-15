تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از ١٢ سال قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های ۸ وزن قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، صاحب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز شد و بالاتر از آمریکا به عنوان قهرمانی زودهنگام جهان دست یافت.



تاکنون امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید، احمد محمدنژاد جوان و کامران قاسمپور، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور هم به مدال نقره و برنز رسیدند.



ایران در ۲ وزن پایانی دو فینالیست دارد، رحمان عموزاد در ۶۵ و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز فرداشب برای کسب مدال طلا به میدان خواهند رفت.



آخرین بار تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ بوداپست عنوان قهرمانی را کسب کرده و حالا بعد از ۱۲ سال این قهرمانی دوباره تکرار شد.