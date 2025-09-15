رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک: حل معضلات ثبتی مردم اولویت اصلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در یکصد و نود و سومین جلسه شورای عالی تحول و تعالی این سازمان با اشاره به نتایج ارزیابی استان‌ها در شاخص‌های شانزده‌گانه اظهار داشت: برخی استان‌ها توانسته‌اند وضعیت مطلوب خود را تثبیت کنند و مابقی استان‌ها نیز با تلاش مدیران کل رشد قابل توجهی داشته‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رصد مستمر عملکرد واحدهای ثبتی استانی خاطرنشان کرد: مدیران کل باید با واحدهای ثبتی ارتباط مستمر داشته باشند در این صورت امور ثبتی به‌خوبی پیش خواهد رفت.

بابایی با اشاره به سفر اخیر خود به استان مازندران گفت: در این سفر ضمن برگزاری مراسم تحلیف و افتتاح چند پروژه عمرانی، معضلات ثبتی برخی شهرستان‌ها بررسی شد و مقرر شد مشکلات استانی به صورت ویژه در دستور کار مشاوران ستاد باشد تا ضمن آسیب شناسی و به‌صورت تخصصی این مشکلات مرتفع شوند. پیش از هر سفر استانی نیز لازم است راهکارها و برنامه‌ها در ستاد سازمان تدوین شود.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: دانش ثبتی به‌مراتب پیچیده‌تر از امور قضائی است و مدیران باید با مطالعه بخشنامه‌ها و مصوبات، دانش خود را روزآمد کنند. یرگزاری نشست‌های تخصصی ثبتی به‌صورت هفتگی می‌تواند نقش بسزایی در توانمندی سازی مدیران و رؤسا باشد.

بابایی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به نقش نظارت در ارتقا سلامت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، خاطرنشان کرد: بزودی نشست کانون‌های سردفتری و دادیاران انتظامی برگزار خواهد شد. انتظار داریم بازرسی از دفاتر به‌صورت جدی دنبال شود. رتبه‌بندی و درجه‌بندی دفاتر در یکی دو ماه آینده اعلام خواهد شد. طی دو سال گذشته ۵۰ درصد به تعداد دفاتر اسناد رسمی افزوده شده و لازم است تیم‌های ترکیبی برای بازرسی هدفمند در استان‌ها تشکیل شود.

رئیس سازمان ثبت در پایان گفت: تمام انتصابات مدیران با مشورت ویژه و بر اساس عملکرد و خروجی آنها انجام می‌شود. سازمان ثبت در مسیر تحول و تعالی، با تکیه بر اشراف مدیران کل، روزآمدسازی دانش ثبتی و ارتقای نظارت‌ها، حل معضلات مردم را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون تعیین تکلیف، ساماندهی و حدنگاری اراضی کشاورزی ارائه کرد. همچنین سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان نیز به تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های بازطراحی‌شده پرداخت و روند بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه سامانه‌های ثبتی برای افزایش دقت و سرعت خدمات را گزارش داد.