به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی شامگاه دوشنبه در یادواره ۸۲ شهید مداح استان سمنان در تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن اشاره به اهمیت تبیین بیان کرد: امروز همه ما در هر مقام و جایگاهی می‌بایست به تبیین به خصوص با رویکرد سیره شهدا توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۶ سال است که دشمن برای نابودی نظام اسلامی ایران تلاش می‌کند، اما راه به جایی نبرده است، افزود: یکی از المان‌هایی که سبب شده تا دشمن به دستاوردهای خودش در ایران اسلامی دست پیدا نکند برکت همان شهدا و خون‌های پاک شأن است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مسیر ما مسیر درست و مشخصی است، گفت: راه رفتن در این مسیر از جاده ایستادگی و مقاومت، ایثار و تبیین و تلاش می‌گذرد و در این راه بهترین کار این است که شهدا را الگو و اسوه خودمان قرار دهیم، چرا که رمز موفقیت ملت ایران، ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات و عدم پذیرش ظلم بوده است.

عزت زمانی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در این عرصه باید صورت دهیم آگاهی بخشی نسبت به توطئه‌های دشمنان است، گفت: باید افکار عمومی را نسبت به عظمت مقاومت و ظلم رژیم صهیونیستی آگاه کنیم و در این مسیر فعالان فرهنگی و رسانه‌ها و فعالان حوزه مذهبی نقش ویژه ای دارند.

وی افزود: همانطور که بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید کردند: امروز جنگ ما جنگ متفاوتی است. امروز جنگ در مرزهای فیزیکی کشور نیست، بلکه امروز درگیر جنگ شناختی هستیم و حتی دایره این جنگ به خانه‌ها و در فضاهای مجازی در دست جوانان ما هم رسیده است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تبیین همان رسالت و وظیفه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر رعایت آن تاکید مکرر داشته‌اند، ابراز کرد: کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا یکی از مؤثرترین راه‌های تبیین سیره شهدا و انتقال آن به نسل جدید است.

عزت زمانی با بیان اینکه تبیین امروز یک وظیفه است، افزود: همه در قبال انقلاب اسلامی رسالت تبیین را داریم و جامعه مبلغان و مداحان و موثران بیش از دیگران رسالت سنگین‌تری دارند و لذا باید همه در هر لباس و عرصه‌ای که هستیم در این زمینه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه حضور جمع کثیری از مردم در مراسم قدردانی از شهدا و خانواده معزز آنها یک سرمایه برای انقلاب اسلامی در مقابل تهدیدات و توطئه‌های دشمنان است، ابراز کرد: نباید فراموش کرد که تبیین یکی از راهکارهای مقابله با همین توطئه‌های دشمنان است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهدا گفت: استان سمنان دیار سه هزار شهید است و همواره نشان داده در طول تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین حوادثی و رویدادهایی مانند دفاع مقدس و عرصه‌های حساس، همواره پای انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا ایستاده است.

عزت زمانی با بیان اینکه امروز مردم استان سمنان قدردان سه هزار شهید خودشان هستند، ابراز کرد: حضور پرشور مردم در همین سالن و در قالب یادواره شهدای مداح که بهانه‌ای برای ذکر یاد و نام شهدا است، نشان دهنده قدرشناسی این مردم شهید پرور است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در چنین مناسبت‌هایی نشان دهنده ولایتمداری و شهادت طلبی اقشار مختلف مردم است، افزود: حضور این حجم از مردم و استقبال از چنین مراسمی را باید قدر دانست و از آن در راستای جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها به آن تاکید کردند، اشاره داشت.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از خانواده معزز شهدای مداح و ستایشگر استان سمنان قدردانی شد اجرای برنامه توسط حاج علی ملائکه و کربلایی ابوذر روحی از جمله بخش‌های این مراسم بود.