کاتز: شهر غزه را ویران خواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای حماس خط و نشان کشید.

وی ادعا کرد: اگر حماس اسیران را آزاد نکند و سلاحش را بر زمین نگذارد، شهر غزه را ویران خواهیم کرد.

کاتز مدعی شد: برای حمایت از نظامیانمان باید با قدرت در غزه حرکت کنیم و به دشمن ضربه بزنیم.

ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: ما در حال عمق بخشیدن به عملیات مان در قلب شهر غزه هستیم که منطقه حیاتی حماس است. عملیات در شهر غزه ماموریتی برای تحقق هدف اخلاقی یعنی بازگرداندن اسیران است.