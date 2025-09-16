ورود اوقاف قم به عرصه انرژی خورشیدی اقدامی هوشمندانه است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح سه پروژه مجموعه «نگارستان» وابسته به موقوفات و بقاع متبرکه قم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، با تبریک سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم، این روز را نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تشیع دانست و گفت: حضور آن بانوی بزرگوار موجب شد قم به جایگاهی ویژه در جهان اسلام دست یابد و امروز نیز آثار و برکات این رویداد تاریخی همچنان تداوم دارد.
استاندار قم با قدردانی از حجتالاسلام والمسلمین اسکندری، مدیرکل اوقاف استان و مجموعه همکاران وی، اظهار کرد: فعالیتهای صورتگرفته در حوزه موقوفات، پشتوانهای مطمئن برای مراکز علمی، فرهنگی و دانشگاهی استان به شمار میرود.
وی گفت: ساخت بیمارستانهای وقفی و از جمله بیمارستان نور که با حمایت آیتالله سیستانی در حال احداث است، نمونهای روشن از ظرفیت وقف در خدمت به سلامت و رفاه مردم است.
بهنامجو با اشاره به طرحهای جدید اداره کل اوقاف، ورود این نهاد به عرصه انرژی خورشیدی را اقدامی هوشمندانه توصیف کرد و افزود: سرمایهگذاری در این بخش، علاوه بر تأمین مالی پایدار برای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی، به رفع چالشهای انرژی در استان نیز کمک میکند.
وی همچنین احداث مجتمعهای مسکونی و اقامتی در جوار بقاع متبرکه را ارزشمند دانست و تصریح کرد: این طرحها ضمن تأمین خدمات اقامتی برای زائران، باعث میشود مسافران از فضای معنوی این اماکن مقدس نیز بهرهمند شوند.
استاندار قم خاطرنشان کرد: استانداری آماده همکاری با شهرداری و اداره کل اوقاف برای احداث مراکز فرهنگی و ورزشی در اراضی وقفی و در جوار امامزادگان است تا خدمات بیشتری به جوانان و خانوادهها ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به نیاز استان به فضاهای اردوگاهی ویژه دانشآموزان، از برنامه اوقاف برای احداث اردوگاه وقفی در منطقه فُردو قدردانی کرد و گفت: کمبود زیرساختهای اردوگاهی یکی از چالشهای جدی قم است و اجرای این پروژه میتواند بخش مهمی از نیازهای آموزشی و پرورشی استان را برطرف کند. وی ابراز امیدواری کرد عملیات احداث این اردوگاه تا پایان سال جاری آغاز و تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
بهنامجو با اشاره به حضور فعال کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی و خیریه در استان، بر ضرورت همافزایی و همکاری همه دستگاهها برای توانمندسازی خانوادههای نیازمند تأکید کرد و افزود: هدف اصلی از توسعه موقوفات و بهرهوری آن، خدمترسانی مؤثر به مردم و ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه است.
