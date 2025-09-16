  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

ورود اوقاف قم به عرصه انرژی خورشیدی اقدامی هوشمندانه است

قم- استاندار قم با اشاره به طرح‌های جدید اداره کل اوقاف قم، ورود این نهاد به عرصه انرژی خورشیدی را اقدامی هوشمندانه توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح سه پروژه مجموعه «نگارستان» وابسته به موقوفات و بقاع متبرکه قم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، با تبریک سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم، این روز را نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تشیع دانست و گفت: حضور آن بانوی بزرگوار موجب شد قم به جایگاهی ویژه در جهان اسلام دست یابد و امروز نیز آثار و برکات این رویداد تاریخی همچنان تداوم دارد.

استاندار قم با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری، مدیرکل اوقاف استان و مجموعه همکاران وی، اظهار کرد: فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه موقوفات، پشتوانه‌ای مطمئن برای مراکز علمی، فرهنگی و دانشگاهی استان به شمار می‌رود.

وی گفت: ساخت بیمارستان‌های وقفی و از جمله بیمارستان نور که با حمایت آیت‌الله سیستانی در حال احداث است، نمونه‌ای روشن از ظرفیت وقف در خدمت به سلامت و رفاه مردم است.

بهنام‌جو با اشاره به طرح‌های جدید اداره کل اوقاف، ورود این نهاد به عرصه انرژی خورشیدی را اقدامی هوشمندانه توصیف کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش، علاوه بر تأمین مالی پایدار برای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی، به رفع چالش‌های انرژی در استان نیز کمک می‌کند.

وی همچنین احداث مجتمع‌های مسکونی و اقامتی در جوار بقاع متبرکه را ارزشمند دانست و تصریح کرد: این طرح‌ها ضمن تأمین خدمات اقامتی برای زائران، باعث می‌شود مسافران از فضای معنوی این اماکن مقدس نیز بهره‌مند شوند.

استاندار قم خاطرنشان کرد: استانداری آماده همکاری با شهرداری و اداره کل اوقاف برای احداث مراکز فرهنگی و ورزشی در اراضی وقفی و در جوار امامزادگان است تا خدمات بیشتری به جوانان و خانواده‌ها ارائه شود.

وی در ادامه با اشاره به نیاز استان به فضاهای اردوگاهی ویژه دانش‌آموزان، از برنامه اوقاف برای احداث اردوگاه وقفی در منطقه فُردو قدردانی کرد و گفت: کمبود زیرساخت‌های اردوگاهی یکی از چالش‌های جدی قم است و اجرای این پروژه می‌تواند بخش مهمی از نیازهای آموزشی و پرورشی استان را برطرف کند. وی ابراز امیدواری کرد عملیات احداث این اردوگاه تا پایان سال جاری آغاز و تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بهنام‌جو با اشاره به حضور فعال کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی و خیریه در استان، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها برای توانمندسازی خانواده‌های نیازمند تأکید کرد و افزود: هدف اصلی از توسعه موقوفات و بهره‌وری آن، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه است.

