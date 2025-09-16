  1. حوزه و دانشگاه
آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد

فرآیند انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۴ رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته‌های علوم پزشکی این دانشگاه از امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه رشته‌های تکنولوژی اتاق عمل، بهداشت عمومی، مامایی می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۲۰ محل اقدام کنند.

نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی تا نیمه مهر اعلام خواهد شد.

