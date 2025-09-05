شهدای جنگ ۱۲ روزه با نثار جان خود به ایران عزت بخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی حسینی در دیدار با خانواده شهید فقهی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام با قدردانی از روحیه بالای مادران شهدا گفت: از این روحیه انرژی می‌گیریم و مسؤولیت ما سنگین‌تر می‌شود و ما مدیون عزیزانی هستیم که از جان خود گذشتند تا ایران را قوی کنند. مدیون این خون‌ها هستیم و امیدواریم در سنگری که هستیم به وظیفه خود عمل کرده و شرمنده شهدا نشویم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه حضور در کنار خانواده شهدا مایه افتخار است، افزود: دل بزرگی می‌خواهد که جوانی باسواد و از جان‌گذشته در راه اسلام و میهن اسلامی فدا شود.

حجت‌الاسلام حسینی اظهار داشت: این شهدا، ادامه راه شهدای هشت‌سال دفاع مقدس هستند و بر همه ایرانیان واجب است قدر این عزیزان را بدانیم.

وی از صبوری و استقامت مادر گرامی شهید فقهی تجلیل کرد و با تاکید بر سختی فقدان چنین فرزندی، گفت: برای خانواده، به ویژه مادر بزرگوار، تحمل این مصیبت سخت و این شهادت برای ما، مایه افتخار و سعادت است، از خداوند بزرگ مسألت داریم که به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به نقش مهم خانواده در تربیت فرزندان صالح، افزود: با توجه به اینکه فرزندان این خانواده همگی به درجات عالی علمی نائل آمده‌اند، این امر نشانی از شایستگی مادر بزرگوار و حمایت بی‌دریغ ایشان از فرزندانشان است.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه در جبهه‌های مختلف جنگ قرار داریم، تصریح کرد: اگر هر کدام از ما با نیت شهدا عمل کنیم منجر به اقتدار، عزت و پیروزی کشور خواهد بود، شهید فقهی مایه فخر استان و کشور است و این شهید والامقام توفیق اطاعت از فرمایشات رهبری را داشتند.

وی با اشاره به ویژگی‌های بارز شهید ادامه داد: ایشان علاوه بر دانش و تخصص برجسته، مؤمن و متعهدی صادق بودند که تعهد اسلامی و میهنی‌شان همواره زبانزد خاص و عام بود. این ویژگی‌ها در کنار هم، ارزش راه و هدف ایشان را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه شهادت دکتر فقهی یک مسیر در راه علم و اقتدار کشور گشوده و به میلاد دیگری تبدیل شده است، گفت: شهید فقهی با دید وسیعی که داشتند، یکی از افتخارات علمی ایران اسلامی و جزو دانشمندان در کلاس جهانی بودند که نشان از تربیت متعهدانه این فرزند برومند است.

نبی‌اله محمدی، شهید فقهی را یکی از مفاخر علمی و هیئت علمی دانشگاه بهشتی عنوان کرد و گفت: هدف دشمن از به شهادت رساندن دانشمندان علمی تضعیف انقلاب اسلامی است که خوشبختانه ایران اسلامی با شهادت روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود، همانطور که با شهادت شهید شهریاری امثال شهید فقهی رشد کردند و این مسیر ادامه دارد.

محمدی خطاب به مادر شهید فقهی تاکید کرد: همه ما مدیون شهدای والامقام هستیم و باید این سبک تربیتی الگویی برای جوانان باشد و جامعه از این نوع تربیت بهره‌مند شود تا ایران مقتدر شکل بگیرد.

گیتی کریمخانلویی مدیرکل امور بانوان استانداری نیز خطاب به مادر این شهید با اشاره به اینکه دل بزرگی می‌خواهد که فرزند عزیز خود را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کنید، گفت: وظیفه ما قدردانی از این عزیزان و سبک تربیتی است که در دامن خود فرزندان علمی و شهید پرورش داده و افتخار بزرگی برای کشور آفریده است و امیدواریم خداوند صبر جزیل به خانواده عنایت کند.

شهید سید امیرحسین فقهی فرش قرمز بیگانه را نپذیرفت

خانم رسایی مادر شهید سید امیرحسین فقهی ضمن تقدیر و تشکر از حضور در زنجان و دیدار مسئولان، شهید فقهی را عاشق وطن عنوان کرد و گفت: هدف و تلاش شهید فقط پیشرفت و اقتدار کشور بوده و در این مسیر همواره از چهره بودن فراری بود، فرش قرمز بیگانه را نپذیرفت و علم خود را با هیچ چیز عوض نکرد و همواره آرزوی شهادت داشت.

وی با اشاره به روحیات این شهید والامقام اظهار داشت: امیرحسین روابط نزدیک و ارادت خاصی با شهید شهریاری به عنوان استاد خود داشت و پس از شهادت نیز در امامزاده صالح (ع) در کنار این شهید دفن شد.

مادر شهید فقهی با بیان اینکه دشمن چشم دیدن اقتدار ایران را نداشت و در این راستا دانشمندان کشور را به شهادت رساند، افزود: مغزها ریشه در خاک دارند و با رویش‌های دیگر قطعاً این علم تقویت خواهد شد و دانشجویان این شهید پیرو راهش خواهند بود.

شهید والامقام سید امیرحسین فقهی، از نخبگان زنجانی‌الاصل و برجستۀ علمی و مهندسان هسته‌ای ایران، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۵۷ در شیراز به دنیا آمد.

او معاون سازمان انرژی اتمی ایران، استاد تمام دانشگاه، پژوهشگر و مهندس هسته‌ای سرشناس ایرانی بود.

وی استاد پایۀ ۱۶ دانشکده مهندسی هسته‌ای و عضو هیئت تحریریه نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود و از جمله مهم‌ترین متخصصان و مدیران اجرایی صنعت هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت که در حوزۀ پژوهش، آموزش، درمان سرطان با رادیوداروها که کاربردهای درمانی بسیار موثری برای بیماری‌های صعب‌العلاج دارد و همچنین توسعۀ نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق نقش ایفا کرد.

شهید فقهی در روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مصادف با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، در پی حملۀ هوایی اسرائیل به خانه‌اش در تهران به شهادت رسید.