به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه‌های قرائت دعا و محفل انس با قرآن در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه در حرم عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود.

مراسم قرائت دعای کمیل با سخنرانی حجت الاسلام سید جواد بهشتی، نوای ذاکر اهل بیت شیخ محمدرضا قانع و بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده پنجشنبه ۲۷ شهریور بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم عبدالعظیم حسنی برگزار خواهد شد.

محفل انس با قرآن نیز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۲۲:۳۰ با حضور قاریان سعید پرویزی و محمدرضا محمدی و قاری نوجوان امیرعلی بنایی در شبستان امام خمینی (ره) حرم عبدالعظیم برگزار می‌شود.

حاج منصور ارضی نیز از ساعت ۲ بامداد پنجشنبه ۲۷ شهریورماه در مسجد جامع حرم عبدالعظیم (ع) دعای کمیل را قرائت می‌کند.

مراسم قرائت دسته جمعی دعای ندبه توسط حاج حامد رضوانفر روز جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

قرائت زیارت آب یاسین و برگزار سلسله جلسات سبک زندگی با حضور ذاکر اهل بیت امیرحسین ملایی و قاسم نعمتی شاعر آئینی جمعه ۲۸ شهریورماه از بعد نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.