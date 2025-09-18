  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

سنت‌شکنی استاندار آذربایجان شرقی در کنگره شهریار؛ میزبانی دوباره تبریز

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در آیین پایانی کنگره بین‌المللی استاد شهریار ترجیح داد به جای سخنرانی طولانی، شنونده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، عصر روز پنجشنبه در اختتامیه کنگره بین‌المللی استاد شهریار برخلاف رسم معمول مقامات، زمان خود را به دیگران واگذار کرد و به شنیدن بسنده کرد.

وی تنها با قدردانی از اساتید و برگزار کنندگان این همایش، تأکید کرد: رئیس جمهور علاقه ویژه‌ای به استاد شهریار دارد و حتی در عرصه دیپلماسی از اشعار وی بهره گرفته است.

سرمست در ادامه پیام مسعود پزشکیان را برای حاضران قرائت کرد و گفت: حمایت هیأت دولت از برگزاری این کنگره شایسته تقدیر است.

وی یادآور شد: با وجود شرایط سخت و حتی وقوع جنگ ۱۲ روزه، این رویداد متوقف نشد و امسال با موفقیت در تبریز برگزار شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سال آینده نیز این کنگره همزمان در دو شهر تبریز و تهران برگزار خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به فلسفه وجودی این قبیل برنامه‌ها تصریح کرد: برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند به انسجام و وحدت ملی کمک کند. به گفته وی، تبریز شهری است که همواره در خط مقدم تاریخ ایران قرار داشته؛ از دوران مشروطه و نهضت‌های مردمی گرفته تا انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و حتی انتخابات.

وی تبریز را شهر عالمان، شاعران و اندیشمندان معرفی کرد و افزود: این شهر در بسیاری از تحولات سیاسی و فرهنگی کشور پیشگام بوده و اکنون نیز با برگزاری بزرگداشت شهریار، بار دیگر نشان داد که در پاسداشت فرهنگ و ادب ایران اسلامی نقشی محوری دارد.

