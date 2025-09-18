به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، عصر روز پنجشنبه در اختتامیه کنگره بین‌المللی استاد شهریار برخلاف رسم معمول مقامات، زمان خود را به دیگران واگذار کرد و به شنیدن بسنده کرد.

وی تنها با قدردانی از اساتید و برگزار کنندگان این همایش، تأکید کرد: رئیس جمهور علاقه ویژه‌ای به استاد شهریار دارد و حتی در عرصه دیپلماسی از اشعار وی بهره گرفته است.

سرمست در ادامه پیام مسعود پزشکیان را برای حاضران قرائت کرد و گفت: حمایت هیأت دولت از برگزاری این کنگره شایسته تقدیر است.

وی یادآور شد: با وجود شرایط سخت و حتی وقوع جنگ ۱۲ روزه، این رویداد متوقف نشد و امسال با موفقیت در تبریز برگزار شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سال آینده نیز این کنگره همزمان در دو شهر تبریز و تهران برگزار خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به فلسفه وجودی این قبیل برنامه‌ها تصریح کرد: برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند به انسجام و وحدت ملی کمک کند. به گفته وی، تبریز شهری است که همواره در خط مقدم تاریخ ایران قرار داشته؛ از دوران مشروطه و نهضت‌های مردمی گرفته تا انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و حتی انتخابات.

وی تبریز را شهر عالمان، شاعران و اندیشمندان معرفی کرد و افزود: این شهر در بسیاری از تحولات سیاسی و فرهنگی کشور پیشگام بوده و اکنون نیز با برگزاری بزرگداشت شهریار، بار دیگر نشان داد که در پاسداشت فرهنگ و ادب ایران اسلامی نقشی محوری دارد.