ضرورت کاشت درختان مثمر و سازگار با اقلیم استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار با فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در دفتر خود ضمن اشاره به طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور بیان کرد: این طرح همزمان با شعار سال یعنی مشارکت مردم تأثیر بسیاری بر حفظ منابع طبیعی و گسترش محیط زیست دارد.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند مشارکت مردم در کاشت درخت و توسعه فضای سبز را به دنبال داشته باشد افزود: به گفته که مسئولان منابع طبیعی سهم استان سمنان از این طرح ۱۰ میلیون نهال است که بخش قابل توجهی از آن تولید و کشت شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین از منابع طبیعی خواست تا به کاشت درختان مثمر نیز روی بیاورد و توضیح داد: کاشت درختان همزیست با اقلیم استان سمنان نیاز است.

مطیعی با بیان اینکه مردم می‌توانند از میوه‌های درختان مثمر بهره‌مند شوند گفت: یکی از وجوه طرح کاشت یک میلیارد درخت تأمین چوب مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی است.

مطیعی همچنین خواستار ورود منابع طبیعی به جذب سرمایه‌گذار در استان سمنان شد و بیان کرد: تسهیل در قوانین و همکاری منابع طبیعی می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاران در استان سمنان کمک کند زیرا امروز شاهد وجود قوانین دست و پاگیر در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه تعامل منابع طبیعی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان در تسهیل قوانین می‌تواند مؤثر باشد، افزود: نیازمند وجود قوانینی هستیم که بتواند حضور سرمایه‌گذاران و مشارکت مردم را تقویت و تسهیل کند.