به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، شهید عبدالمطلب القیسی شهروند اردنی که عملیات ضد صهیونیستی روز گذشته در گذرگاه الکرامه را انجام داد و دست کم ۲ نظامی صهیونیست را به هلاکت رساند در وصیت نامه خود تاکید کرده است: جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب میشود یک روز نیز علیه کشورهای ما انجام میشود.
وی در این وصیت نامه افزود: آیا باید سکوت کنیم تا این جنایات به سرزمین ما برسد و حرمتهای ما شکسته شود؟ ما با سکوت خود به اجرای پروژه به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» کمک میکنیم. تا کی باید سکوت کنیم؟
شهید القیسی تاکید کرد: من موضع خود را در برابر خداوند و تاریخ به ثبت میرسانم و به شهید ماهر ذیاب الجازی ملحق میشوم.
ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از محل اجرای عملیات ضدصهیونیستی در گذرگاه الکرامه اعتراف کرد که این عملیات یک اتفاق خطرناک و سخت بوده است.
وی همچنین بر لزوم محافظت از همکاریهای راهبردی میان رژیم صهیونیستی و اردن برای ممانعت از وقوع عملیاتهای مشابه تاکید کرد.
