حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات پرداخت تسهیلات به مردم در بانک‌های استان همدان با اشاره به جلسه با مدیران عامل بانک‌های استان و مسئولان اقتصادی جهت رفع مشکلات تسهیلات کم‌بهره اظهار کرد: جلسه‌ای چهارساعته با حضور معاون اقتصادی استاندار همدان، دستگاه‌های امنیتی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، و تیم اقتصادی استان همدان برگزار شد که موضوع اصلی آن تسریع در پرداخت تسهیلات کلیدی به مردم بود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر در استان برای دریافت تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری در صف هستند. در این جلسه، سهمیه هر بانک به صورت دقیق تعیین و اعلام شد تا فرآیند پرداخت با شتاب بیشتری انجام شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این مصوبه ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بانک‌ها موظف شدند ظرف حداکثر دو ماه آینده نسبت به پرداخت کامل سهمیه‌ها اقدام کنند و عملکرد آن‌ها به صورت روزشمار پایش شود؛ یعنی مشخص باشد که در هر ۲۴ ساعت چه میزان وام پرداخت شده و چه مقدار باقی مانده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: در همین جلسه با دو تن از مدیران عامل بانک‌های بزرگ کشور تماس برقرار کردم و درخواست تزریق منابع مالی بیشتر به استان همدان را مطرح کردم که قول مساعدت و همکاری دادند. این حمایت‌های مالی می‌تواند روند پرداخت تسهیلات را به شکل قابل توجهی سرعت ببخشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استان همدان ظرفیت‌های بالایی در زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت بنیان خانواده دارد. پرداخت به‌موقع تسهیلات ازدواج و کمک به تأمین مسکن، در کنار مشوق‌های فرزندآوری، می‌تواند تحولی جدی در وضعیت معیشتی مردم و توسعه استان ایجاد کند.

وی یادآور شد: با هم‌افزایی میان نمایندگان مجلس، مدیران بانکی، دستگاه‌های اجرایی و تیم اقتصادی استانداری، تلاش خواهیم کرد این وام‌ها نه‌تنها در موعد مقرر، بلکه حتی زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده به حساب متقاضیان واریز شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از این تصمیم به عنوان یک اتفاق مبارک برای خانواده‌های استان همدان یاد کرد و افزود: ان‌شاءالله این اقدام، انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده، خرید یا اجاره مسکن و فرزندآوری را تقویت خواهد کرد و زمینه‌ساز اشتغال پایدار و توسعه اجتماعی همدان خواهد شد.