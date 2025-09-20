به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی استخر دانش آموزی در شهرستان خلخال صبح شنبه با حضور نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس، امام جمعه خلخال، فرماندار خلخال، مدیر کل آموزش و پرورش استان و معاون مدیر کل نوسازی، فرمانده سپاه، شهردار و شورای شهر و رئیس آموزش و پرورش خلخال و جمعی از فرهنگیان برگزار شد.
وحید کنعانی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با حضور در این مراسم اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها شهرستانی در اردبیل بودیم که از استخر دانش آموزی محروم بودیم، الحمدالله با پیگیری زیاد مسئولین استان و شهرستان این خواسته بحق دانش آموزان و فرهنگیان و اولیا محترم محقق شد و دستورات لازم همراه با اعتبار جهت احداث استخر از معاون وزیر آموزش و پرورش اخذ و پروژه عملاً وارد فاز اجرایی شد.
وی افزود: توجه دولت پزشکیان به آموزش وعدالت آموزشی کم نظیر بوده که آثار آن در ساخت مدارس وفضاهای آموزشی ورزشی با کمک مردم مخصوصاً در این پروژه را شاهد هستیم.
