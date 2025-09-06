کشتی ایتالیایی «لایف ساپورت» به ناوگان جهانی صمود ملحق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان غیردولتی ایتالیایی Emergency در حال آماده‌سازی است تا کشتی بزرگ جست‌وجو و نجات خود، لایف ساپورت (Life Support)، را به ناوگان جهانی صمود ملحق کند.

این نهاد، بزرگ‌ترین سازمان بشردوستانه‌ای است که به‌طور علنی از این ناوگان حمایت کرده است. نهاد مورد اشاره که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد، مشاور سازمان ملل و شریک اتحادیه اروپا در ارائه کمک‌های انسانی و واکنش به بلایا است. تاکنون به بیش از ۱۲ میلیون نفر در ۲۰ کشور خدمات پزشکی داده است.

به گفته‌ی Emergency، کشتی لایف ساپورت مأموریت ناوگان را رصد کرده و پشتیبانی پزشکی و لجستیکی برای کشتی‌های شرکت‌کننده فراهم خواهد کرد. این کشتی هم‌اکنون در بندر کاتانیا در سیسیل لنگر انداخته و انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده همراه دیگر کشتی‌ها به ناوگان بپیوندد.

کشتی لایف ساپورت با طول ۵۱ متر، بیش از دو برابر کشتی اصلی ناوگان یعنی Family است. این کشتی برای نجات مهاجران در دریای مدیترانه به‌کار می‌رود. از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۳۶ مأموریت انجام داده و بیش از ۳,۰۰۰ نفر را نجات داده است.