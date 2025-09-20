ساخت ۵۰۰ کلاس درس و فضای آموزشی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در بازدید از مدرسه در دست احداث شهر دلوار تنگستان گفت: پروژه مورد بازدید و سایر پروژه‌های مدرسه سازی، پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارند و چالشی برای تکمیل آنها طبق برنامه نداریم.

استاندار بوشهر با اشاره به راهبرد دولت درخصوص عدالت آموزشی و تکمیل نهضت توسعه فضاهای آموزشی ادامه داد: ۵۰۰ کلاس درس و فضای آموزشی در استان در دستور ساخت قرار گرفته که در حال حاضر ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در تنگستان

مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان در این بازدید ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار، معاونین، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل نوسازی مدارس پیشرفت چشمگیری در راستای نوسازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در تنگستان داشته‌ایم.