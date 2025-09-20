  1. استانها
ساخت ۵۰۰ کلاس درس و فضای آموزشی در استان بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر گفت:۵۰۰ کلاس درس و فضای آموزشی در استان در دستور ساخت قرار گرفته که در حال حاضر ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در بازدید از مدرسه در دست احداث شهر دلوار تنگستان گفت: پروژه مورد بازدید و سایر پروژه‌های مدرسه سازی، پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارند و چالشی برای تکمیل آنها طبق برنامه نداریم.

استاندار بوشهر با اشاره به راهبرد دولت درخصوص عدالت آموزشی و تکمیل نهضت توسعه فضاهای آموزشی ادامه داد: ۵۰۰ کلاس درس و فضای آموزشی در استان در دستور ساخت قرار گرفته که در حال حاضر ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در تنگستان

مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان در این بازدید ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار، معاونین، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل نوسازی مدارس پیشرفت چشمگیری در راستای نوسازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در تنگستان داشته‌ایم.

