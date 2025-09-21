به گزارش خبرگزاری مهر، قربان قربانی، رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور از معرفی دو رقم جدید پنبه مقاوم به کمآبی خبر داد که با استفاده از فناوریهای نوین، بهرهوری تولید را تا ۲۰ درصد افزایش میدهند.
وی افزود: این ارقام جدید با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری در تولید پنبه معرفی شدهاند.
قربانی با تأکید بر ضرورت الگوسازی مزارع و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید و فرآوری پنبه، ادامه داد: استفاده از ارقام پربازده و توجه به کیفیت الیاف، همراه با بهرهوری در مصرف آب و نهادهها، امری ضروری است.
رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور همچنین تاکید کرد: با بهکارگیری فناوریهای جدید، میتوان میزان مصرف آب در تولید پنبه را به طور چشمگیری کاهش داد.
وی در ادامه به نقش ارقام جدید پنبه در افزایش بهرهوری آب اشاره و اظهار کرد: این ارقام میتوانند تا ۲۰ درصد بهرهوری تولید را افزایش دهند.
معرفی ارقام جدید پنبه، گامی مهم در راستای توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب در کشور به شمار میرود و میتواند به بهبود وضعیت تولید پنبه در شرایط کمآبی کمک شایانی کند.
