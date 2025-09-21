رهبر انصارالله یمن: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر گفت: خداوند را به خاطر پیروزی تاریخی و عظیم شاکریم. خداوند بر ملت ما در ۲۱ سپتامبر منت نهاد. این جشن را به همه ملت عزیز یمن تبریک عرض می کنیم به ویژه به پیشگامانی که نقش بسزایی در این پیروزی داشتند. این پیروزی است که خداوند بر ملت ما منت نهاد.

وی افزود: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود که خداوند به دست این مردم محقق ساخت. این انقلاب ویژگی های بزرگ و شاخصی داشت. انقلاب ۲۱ سپتامبر نیازی به تبلیغات جعلی رسانه‌ای ندارد، بلکه مبتنی بر حقایقی است که مثل روز روشن هستند.

وی تاکید کرد: شاخصه بارز این انقلاب، اصالت و رهایی آن از هرگونه وابستگی خارجی است. انقلاب ۲۱ سپتامبر انقلابی اصیل برای ملت یمن بود که برگرفته از اراده خالص مردم یمن بود و نقش خارجی در آن نبود.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: حمایت مالی یمن از سوی مردم یمن بود که کمک ها به سمت مراکزی که مردم در آن فعال بودند، روانه می شد. توکل و اعتماد مردم ما به خدا، سپس تلاش، ایثار، فداکاری، عزم و اراده و آگاهی آنها از اهمیت کاری که انجام می‌دادند، نکته‌ی روشنی بود که خداوند آن را به ثمر رساند و نتیجه‌ی بزرگی در دستیابی به یک پیروزی بزرگ تاریخی به بار آورد.

وی بیان کرد: انقلاب ۲۱ سپتامبر، انقلابی آزادی‌بخش است که مردم عزیز و کشور ما را از یوغ قیمومیت بیگانگان آزاد کرد. سفیر آمریکا در صنعا بالاتر از هر مسئول بود و تصمیم گیری و امر و نهی ها از سوی او می شد. آمریکا در همه امور داخلی یمن دخالت می کرد تا منافعش را محقق سازد و مردم زیان ببیند.

رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: حاکمیت و استقلال بر باد رفته بود و حاکمان وابسته به خارج بودند. این حکام زمینه دخالت آمریکا در همه امور را فراهم کرده بودند. ملت عزیز ما این دستاورد بزرگی و رهایی بخش را رقم زد و بر قدرت های خارجی و در راس آنها آمریکا غلبه کرد. شاخصه نخست این انقلاب خلوص آن از هرگونه تاثیر خارجی بود. در ۲۱ سپتامبر، با دستاورد تاریخی بزرگ در پایتخت، صنعا، امنیت و ثبات برای همه برقرار شد.

وی افزود: این انقلاب امنیت و اطمینان برای همه ساکنان صنعا با هر گرایشی فراهم آورد. عوامل آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه ای فقط در راستای ایجاد مشکلات فرقه ای و منطقه ای و نژادی حرکت می کنند. همه فعالیت عوامل آمریکا و اسرائیل و هجمه رسانه ای آنها برای ایجاد فتنه افکنی تحت عناوین مذهبی، فرقه ای و نژادی است. آنها در راستای خدمت به کشور حرکت نمی کنند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: عوامل آمریکا و اسرائیل با تمام توان در راستای گسستن بافت اجتماعی ملت عزیز ما حرکت می کنند. آنها به دنبال قطع پیوند یمنی ها هستند. آنها با حمایت مالی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و نظارت آمریکا و مهندسی اسرائیلی رویکرد خصمانه و ضد ارزش های اسلامی دارند. آنها از ملت یمن عقده دارند. آنها دعوت به فتنه افکنی و انزجار می کنند. تحرکات عوامل آمریکا و اسرائیل را رصد کرده ایم که به دنبال درگیری میان قبایل هستند.

وی افزود: انقلاب ۲۱ سپتامبر بدون شک و شبهه بود. دستاورد بزرگ این انقلاب، از بین رفتن قیمومیت خارجی بر این کشور بود و این دستاورد بزرگی است. دشمنان و در راس آنها آمریکا بر این کشور سیطره داشتند. دیدارهای سفیر آمریکا و دخالت های سفارت آمریکا عیان بود. دیکته های آمریکا طاغوتی بود. از حیث ایمانی و دینی، دستاورد بزرگ آزادی از سیطره آمریکا و عوامل آن بود. قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر اوضاع فاجعه بار بود و کشور به سمت فروپاشی کامل حرکت می کرد. قبل از دستاورد انقلاب، بحران و دودستگی شدید وجود داشت. از نظر اقتصادی نیز کشور در حال فروپاشی آشکار بود.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: این در حالی بود که کشور در معرض جنگ و محاصره خارجی نبود و توجیهی وجود نداشت. قبل از انقلاب، صنعا نا امن بود و حتی افسران امنیتی به شکل متوالی کشته می شدند و حتی بیمارستانها نیز از حملات در امان نبودند. امنیتی در کار نبود. در صنعا مردم هدف قرار می گرفتند و صنعا شاهد ترور و قتل و ناامنی بود. مسافران میان صنعا و دیگر استانها غارت می شدند. تکفیری ها در صنعا و دیگر استانها جولان می دادند.

وی گفت: در بُعد نظامی نیز ارتش وضعیت خوبی نداشت و حتی جنگنده هایش در وسط صنعا سقوط می کردند.

در حال تکمیل..