۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

احداث ۲۵۱ کلاس درس طی ۶ ماه؛ شتاب چشمگیر مدرسه‌سازی در گلستان

گرگان-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان از پیشرفت چشمگیر نهضت مدرسه‌سازی در گلستان خبر داد و گفت: روزانه یک کلاس درس جدید به دانش‌آموزان استان تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت قابل توجه نهضت مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: این نهضت که از سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های استاندار گلستان آغاز شده، در حال حاضر روند خوبی دارد و با تلاش‌های صورت گرفته، ۹۲ پروژه مدرسه‌سازی در استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۷۵۰ کلاس درس در حال ساخت است و تاکنون ۲۵۱ کلاس درس به دانش‌آموزان تحویل داده شده که این یعنی روزانه به طور متوسط یک کلاس درس جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

فراهی اظهار کرد: نهضت مدرسه‌سازی یک طرح جهادی و مردمی است که در آن گروه‌های مردمی بر اساس نیازهای هر منطقه وارد کار می‌شوند، بخشی از پروژه‌ها را برعهده می‌گیرند و پیگیری امور را به عهده دارند، در حالی که دولت نقش حامی و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.

وی همچنین اظهارکرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و هدف‌گذاری‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ بیش از هزار و ۲۴ کلاس درس در استان گلستان به بهره‌برداری برسد که این موضوع کمک شایانی به ارتقای کیفیت فضای آموزشی و کاهش کمبود کلاس‌های درس در استان خواهد کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان و افزایش ظرفیت مدارس استان دارد و با حمایت دولت و مشارکت مردمی روند توسعه مدارس با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

