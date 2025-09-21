به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت قابل توجه نهضت مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: این نهضت که از سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های استاندار گلستان آغاز شده، در حال حاضر روند خوبی دارد و با تلاش‌های صورت گرفته، ۹۲ پروژه مدرسه‌سازی در استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۷۵۰ کلاس درس در حال ساخت است و تاکنون ۲۵۱ کلاس درس به دانش‌آموزان تحویل داده شده که این یعنی روزانه به طور متوسط یک کلاس درس جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

فراهی اظهار کرد: نهضت مدرسه‌سازی یک طرح جهادی و مردمی است که در آن گروه‌های مردمی بر اساس نیازهای هر منطقه وارد کار می‌شوند، بخشی از پروژه‌ها را برعهده می‌گیرند و پیگیری امور را به عهده دارند، در حالی که دولت نقش حامی و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.

وی همچنین اظهارکرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و هدف‌گذاری‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ بیش از هزار و ۲۴ کلاس درس در استان گلستان به بهره‌برداری برسد که این موضوع کمک شایانی به ارتقای کیفیت فضای آموزشی و کاهش کمبود کلاس‌های درس در استان خواهد کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان و افزایش ظرفیت مدارس استان دارد و با حمایت دولت و مشارکت مردمی روند توسعه مدارس با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.