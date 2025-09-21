به گزارش خبرنگار مهر، صمد سلطان زاده عصر یکشنبه در جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استانداری ایلام به ریاست افشین کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره سه هزار شهید استان، افزود: در هفته دفاع مقدس ۳۸ ویژه برنامه در مناطق مختلف استان ایلام در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برگزاری مراسم میهمانی لاله‌ها در صالح آباد طی روز پنجشنبه برنامه شاخص اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در هفته دفاع مقدس است.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ادامه داد: دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، برگزاری برنامه فرهنگی و هنری، اجرای یادواره شهدا در مناطق مختلف استان و…از مهمترین برنامه‌های این هفته است.

سلطان زاده اضافه کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی استان ایلام انتظار داریم به تکالیف قانونی خود در قبال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا عمل کنند.

وی گفت: همچنین انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها در هفته دفاع مقدس از فعالیت‌های این نهاد حمایت کنند.