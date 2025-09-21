استاندار مرکزی: روزهای پنجشنبه به عنوان روز کاری برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، شماری از مدارس استان مرکزی آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: امسال ۱۸ مدرسه به همت مردم و خیران نیک اندیش ساخته شده و در مجموع ۲۶۵ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری است که بخش قابل توجهی از این مدارس با مشارکت خیران احداث شده است.
استاندار مرکزی با اشاره به ساعات کاری مدارس و ادارات در این استان گفت: از ابتدای مهرماه، روزهای پنجشنبه نیز به عنوان روز کاری در استان برقرار خواهد بود.
وی افزود: در صورت نیاز، اطلاعرسانی مقطعی در خصوص تغییرات ناشی از شرایط آب و هوایی یا سایر ضرورتها انجام خواهد شد.
زندیه وکیلی بیان کرد: خدمات خیران نیک اندیش در استان مرکزی قابل تقدیر و ستایش است و باید اذعان کرد که این نوع فعالیتها فراتر از مسئولیتهای یک بنگاه اقتصادی است و نشاندهنده تعهد خیران به جامعه و توسعه پایدار منطقه است.
وی گفت: این اقدامات خداپسندانه علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زمینهساز ارتقای سطح آموزش و پرورش و فرهنگسازی اجتماعی نیز میشوند.
زندیه وکیلی با اشاره به دیگر حوزههای فعالیت خیرتن گفت: این جامعه هدف در زمینه تولید انرژی خورشیدی نیز پیشتاز هستند و همراهی این مجموعه با سیاستهای توسعهای استان، نعمتی ارزشمند برای مردم مرکزی محسوب میشود.
